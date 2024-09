Zaboravio na nerođeno dete!

Borislav Terzić Terza je sinoć u toku emisije 'Pretres nedelje' sedeo za stolom, te je uradio šok potez kojim su svi ostali zabezeknuti.

Naime, on se obratio Teodori Delić kako bi poljubila Sofiju Janićijević u obraz kao da je on to uradio. Kada je ona to učinila Sofija se okrenula u njegovom pravcu i zavodljivo mu se nasmejala.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja