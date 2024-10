Sviđa joj se!

Anđela Đuričić razgovarala je sa Anom Spasojević o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ja sam njega pitala da mi do juna budemo drugari - rekla je Anđela.

- To želiš - upitala je Ana.

- To sam mu rekla, a on meni kao to ću da mu radim - rekla je Anđela.

- Je l' se tebi sviđa on - upitala je Ana.

- Ako se ovako nastavi, ja ću verovatno doći u fazu da budem sa njim, ali lagano - rekla je Anđela.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.