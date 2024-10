Aktuelni učesnik "Elite 8" Bora Terzić sve je šokirao kada je javno prevario trudnu verenicu Milicu Veličković s Sofijom Janićijević, a ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt s njegovim bratom od tetke Nikolom Dukićem.

Kako smo saznali, Nikola, inače Terzin brat, bio je u vezi sa aktuelnom učesnicom "Elite 8", Jelenom Nedeljković Mrvicom, te smo ga odmah na samom početku razgovora upitali za tu vezu.

- Ušli smo u vezu kada smo bili klinci, veza je tekla u najboljem mogućem redu, sve je bilo okej, krenuli su problemčići, razišli su nam se putevi. U međuvremenu, ona je bila sa tim "pokojnim verenikom", tako ga nazivaju, bila je sa njim verena, bili su kratko zajedno, pričala mi je da su imali ozbiljne probleme. Raskinuli su, ponovo smo mi bili zajedno, ali smo se razišli kao prijatelji, imali smo konstantan kontakt...Jeste ona malo eksplozivna i ima jezik i zna da odbrusi, ali ja to gledam kroz to da ona hoće da sačuva svoj stav što je potpuno u redu, ali nije toliko toga bilo u našoj vezi...Ona je mene umemorisala kao "pokojnik ne javljaj se", a njega je "verenik", taj verenik je njen dečko, nisam to ja...Rekla mi je da je izgubila dete s njim. Mi smo bili u odličnoj vezi, nije bilo priče o veridbi i trudnoći - rekao je Nikola.

Kada je reč o javnoj prevari njegovog brata, Bore Terzića trudne Milice Veličković, njegov brat Nikola nije imao reči hvale.

- Ja nisam u dobrom odnosu s njim uopšte, nije me pozvao na veridbu i na otkrivanje pola, što me je jako uvredilo i povredilo. Izdao me je kao brata, šta reći, ako je izdao svog brata, kako ne bi i Milicu? Milica ima moju podršku, katastrofa je to što je uradio trudnoj ženi. Ja nemam ništa lično protiv Sofije, ne poznajem je, ali je totalno jasno preko ekrana da nije iskrena u onome što priča. Ja ne znam kako je on spreman da ostavi trudnu devojku zbog tako nečega...Izdao je člana porodice, izdao je brata, uopšte me ne čudi - rekao je on, a onda se osvrnuo na Sofijino ponašanje:

- Ona meni deluje kao jako hladna devojka, bukvalno led. Baš mi je zapalo za oko, govorila je da bi bila sa nekim ko je najviše finansijski sposoban, užas, a onda je rekla da bi bila sa Karićem, a prevarila ga sa Terzom - rekao je on.

Takođe, pitali smo ga kako gleda na to što u jednom momentu je Milicu nazvao "druga strana".

- Jako je manipulativan i dvoličan. On nije svestan koliko će on, njegov odnos sa Sofijom neće opstati 101 odsto, plakaće, nije svestan koliko će plakati...Ponela ga je slava, ja sam video kada je izašao iz prošle sezone, videli smo se, zezali smo se, pričali smo da li će ulaziti ponovo, gde dečko počinje da leti, baš je poleteo. Govorio je da Milica nije za to da uđe, ali se u njemu videlo da želi da uđe, a mislim da je izgovor da ulazi zbog deteta - rekao je on i dodao:

- On neće da radi, on je dečko koji je bio fudbaler i to mu je propalo zbog toga što voli alkohol i izlaske, a nije mi ni jasno kako je Milica videla budućnost s njim? On nije imao gde da živi, izbacili su ga iz kuće, bio je na selu i čuvao ovce i stoku, nije mi bilo jasno? Kada je pričao da je Milica njegova odgovornost i to dete, ja sam se smejao...Kada je izašao, on mi je rekao: "Imaš li nešto za brata", misleći na devojke, a jako je čudno i odvratno, nasmejao se kada me je to pitao, ali mi je bilo mučno kada sam čuo šta me je pitao. Mislio sam da se skrasio, ali kada me je to pitao, shvatio sam da se nikada neće promeniti - rekao je Nikola i za sam kraj je dao maksimalnu podršku bivšoj devojci Mrvici i Milici:

- Dajem maksimalnu podršku Mrvici, želim joj da pokaže svoje kvalitete koje ima mnogo, jako lepo peva i lepo se ponaša i želim joj da ostane do samog kraja i samo napred, a takođe i za Milicu velika podrška! Stvarno mi je žao što joj se dešava, ali mi je krivo što na vreme nije videla neke stvari - zaključio je on za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić