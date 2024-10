Vendi trudnu Milicu nazvala maloumnicom: Bolje ti je da čistiš svoje dvorište umesto što se baviš Sofijom!

Vesna Vukelić Vendi žestoko je iskritikovala trudnu Milicu Veličković dok je u emisiji "REDakcija" na RED TV komentarisala javnu preljubu Borislava Terzića Terze i njegovu vezu sa Sofijom Janićijević.

Smatra da Terza nije ni voleo Milicu.

- Ako ju je verio, možda je bio pijan! Ako je to za jednu noć... Vreme je najbolji pokazatelj neke situacije. Da bismo mi videli da li neko nekoga voli, mora da prođe neki vremenski period. Ako neko nekome kaže na noć:"Volim te, veriću te", to ne znači ništa, to ne znači da je Terza ozbiljan čovek. Ja ga nikad ne bih shvatila za ozbiljno - ispričala je Vendi u "REDakciji" i dodala:

- Da smo mi videli da je Terza taj koji trči za Milicom, ja bih prva rekla da je on jedna ljudska svinja koja treba da se razapne na Terazijama. Ali, pošto je ona trčala za njim sve vreme, a on je tlačio, vređao, ugnjetavao, onda ona treba da snosi odgovornost i tu nema dalje - poručila je ona, posle čega je voditelju Nikoli Žugiću stigla poruka od Milice.

- Vujaklijin leksikon stranih izraza nije pročitala pred ovu emisiju - poručila je Veličkovićeva, što je insipisalo Vendi na novi "udarac".

- To je uvek nezadovoljna strana, strana koja nema introspekciju. To je samopregled. Da sam ovde došla i govorila:"Bravo, Micika", iako mi je nebitan lik totalno, onda bi stigla poruka sledećeg sadržaja:"Pozdravljam Vendi, Vendi je top, ne postoji nijedna tako inteligentna osoba kao što je ona". Pošto nisam češala nikome uši, već se dodvoravala istini, onda vidimo baljezganje i brbljanje koje je u ekvivalentu sa onom:"Kriva mi je neka druga". Ona će sada da objašnjava Terzi ko je Sofija, da ona ima pređeni put, koga to briga? Kakve to veze ima sa tvojom trudnoćom i Terzom? Umesto da se baviš svojim problemima i čistiš dvorište u svojoj kući, ti ćeš da objašnjavaš ko je Sofija? To je van svake pameti, to radi neko ko je malouman! Tako se ne rešavaju pitanja u životu - poručila je pevačica.

Autor: Darko Tanasijević