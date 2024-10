Šok!

Danijel Dujković Munjez je prišao Ani Spasojević kako bi se opravdao da je nije prevario sa Enom Čolić, te je optužio da je loša devojka jer mu ne veruje.

- Nek ona sluša svoje drugarice, a ne mene - govorio je Munjez.

- Svi znaju šta se desilo - rekla je Iva.

- Nije se desilo ništa, to što ona veruje, to je do nje - govorio je Munjez.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.