Htela sam zidove da pojedem, prvih 15 dana mi je bilo teško: Srpska folkerka (62) uz pomoć ove dijete smršala i očistila organizam

Pevačica Zlata Petrović jednom prilikom je otkrila da je problem sa kilažom rešila uz pomoć autofagije.

Kako je objasnila Zlata tada, tajna je u tome da osam sati u toku dana sme da jede, dok narednih 16 ne sme ništa da okusi.

- Otkad sam na autofagiji, smršala sam šest kila. Uspela sam da skinem višak oko ruku koji mi je smetao. Izgubila sam i mnogo masti u predelu stomaka i struka, što je nama ženama najveći problem. Koža mi je mnogo čistija, ma ceo organizam se očistio - ispričala je Zlata jednom prilikom i otkrila kako izgleda njen jelovnik:

- Ujutru u deset doručkujem banane, urme, jabuke, čak i cveklu u kombinaciji sa orašastim plodovima ili čija i lanenim semenom. Za ručak jedem pasulj, grašak, boraniju, ma sva kuvana jela, ali ih spremam bez zaprške. To isto i večeram. Hleb svakako godinama ne jedem, a gazirana pića ne volim. Sa jelom završim do 18 časova i posle toga uopšte ne budem gladna do sutra u deset ujutru.

Priznaje da joj na početku nije bilo ni malo lako.

- Prvih 15 dana mi je bilo teško, htela sam zidove da pojedem! Dešavalo mi se da prekršim autofagiju, pojedem nešto nezdravo ili uveče kada izađem popijem alkohol, ali sutradan samo nastavim po starom. Ako vidim da sam preterala i nabacila koje kilo, kažem sebi: 'E gospođo, sada ćeš da vodiš računa o ishrani! - rekla je pevačica tada .

