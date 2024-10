Nikako da uplove u mirnu luku!

Ena Čolić ponovo je pustila more suza zbog Jovana Pejića Peje, te se požalila Slađi Lazić Poršelini.

- Ponižava me svaki dan, samo me us*rava. Bili smo dobri zbog njegovog rijalitija, nema osećaj za mene uopšte. Ne mogu više, Slađo. Govorim mu da laže svaki dan. Sofija je rekla da lažem da mi se sviđa i on kao eto - rekla je Ena.

Autor: Iva Stanković