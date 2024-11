Dugo je držalo!

Anđela Đuričić ipak je skuvala kafu Nenadu Marinkoviću Gastozu, te mu donela, što je njega obradovalo.

- Ja sebi spremila kafu i šminkam se, on uzeo gutljaj od mene. Rekoh evo ti, a spremiću ja sebi drugu. On kao nisi meni spremila? On nikad ne pije kafu, a sad će progutati i šolju i kafu - rekla je Anđela.

- Gledaoci sve vide - rekao je Gastoz.

Autor: Iva Stanković