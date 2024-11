Nerealna!

U Beloj kući je u toku Igra istine. Naredno pitanje postavila je Ena Kariću, da otkrije šta misli od Sofiji:

- Znam dosta toga o tebi i razočarala si me. Ti stalno koriguješ Terzu - rekao je Karić.

- On kod mene nema šta da koriguje, ja kod njega imam. On želi da ima dobar odnos sa svakom devojkom, a on priča. Zabranila sam mu da komunicira sa Enom, a on je to radio - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.