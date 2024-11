Ovo neće da toleriše!

Nenad Marinković Gastoz hteo je da uzme čokoladu od Anđele Đuričić kako bi je poklonio za rođendan Mileni Šarac Mimas, zbog čega je ona poludela i odmah mu žestoko odbrusila.

- Je l' može? Uzeću sam, j*bemo me pas što sam pitao -

- To je žena kojoj spremam tužbu. Ako me ne poštuješ izvoli i uzimi. To je sve što sam imala da kažem, kraj i tačka. Ajde, bre - izbesnela je Anđela.

Autor: A. Nikolić