Sine, tu leba nema: Haris Džinović progovorio o nasledniku Kanu i njegovim potencijalnim snajkama

Folk pevač Haris Džinović se u toku godine, nakon više od 2 decenije ljubavi, razveo od žene Meline.

Kako su pisali mediji, Melina Džinović je u vezi sa biznismenom, dok Haris Džinović ističe da je spreman za novu ljubav.

Deca, Kan i Đina su ostali da žive sa ocem u vili na Senjaku, a, kako je Haris ranije pričao, sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu 'leba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete" - rekao je o nasledniku i potencijalnim snajkama.

- Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - dodao je Haris bio za "Kurir".

"Hoću normalnu ženu"

Haris, inače, priznaje da želi ponovo da se zaljubi i da mu je potrebna emotivna partnerka, ali ima određene zahteve.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan - navodio je nedavno folker, te istakao kakvu ženu hoće posle Meline.

Autor: Nikola Žugić