Odlepila načisto!

Nakon burnog sukoba sa Nenadom Marinkovićem Gastozem i Miljanom Kulić, Anđela Đuričić doživela je nervni slom.

- Ja sam poludela, toliko ga iskorišćavaju. Dolazim u miru svaki dan, a ona provocira - rekla je Anđela.

- On nije sebičan i to svi iskorišćavaju - rekao je Đedović.

- Znam, ali njega to boli. On je samo previše dobar, ja to vidim i boli me - kazala je Anđela.

- Samo budi uz njega - rekao je Marko.

Autor: Iva Stanković