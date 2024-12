Šok!

Sofija Janićijević sedela je sa učesnicama u pušionici, te im je tom prilikom kroz šapat otkrila odakle poznaje Helenu Foks.

- Helena je od mog dečka, on ima prijatelja mog dečka, kombinacija. Ja ne mogu to da kažem, a oni mi pričaju: "Kaži, kaži...". Šta da kažem? Pitaju me za poruku iz 2017. godine i onda mi pričaju: "Tako, znači radila". Brate, je l' delujem da radim nešto strašno? - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić