Milica Kemez imala sukob sa Veličkovićevom, a sad okrenula ploču: Strašno je što se to događa trudnoj ženi, ne bih volela da sam joj u koži (VIDEO)

Nekadašnja rijaliti učesnica i voditeljka Milica Kemez pojavila se na snimanju novogodišnjeg programa RED TV u prestonici večeras, pa je progovorila o tome kako gleda na situaciju koju u Eliti 8 trenutno imaju Milica Veličković, i Borislav Terzić Terza.

Naime, kako su se nedavno sukobili pred kamerama Milica, koja nosi Terzino dete i on, javnost je ostala šokirana time kako je tretira.

- Ja sam svoje mišljenje o Milici iznosila ranije... Ono što se desilo Milici je strašno, ne bih poželela nikome. Nas dve nismo imale neki blizak odnos, ali sam u sve upućena. Preteško joj je, strašno je da se tako nešto dešava ženi koja je u drugom stanju. Imale smo sukob, ali to ću ostaviti po strani, ne bih poželela nikome to što se njoj događa - rekla nam je iskreno Kemezova.

Milica je potom otkrila i da li se privatno druži sa rijaliti učesnicima.

- Nisam neko ko se druži i kreće u tim rijaliti krugovima. Iskreno, mislim da ni estrada danas nije ono što je nekad bila, pitanje je zapravo šta je danas estrada. Znam koga pušta u svoj život i sa kime sam privatno bliska - kazala je ona i dodala:

- Sa Anom Radulović sam takođe okej, ali ne pijemo kafe. Ne družimo se na taj način, ali sve je okej sa nama.

Kako tvrdi, Milica u godinama koja je pri kraju ostavlja mnogo toga, a ovo je otkrila kada su u pitanju prijateljstva.

- Iza sebe ostavljam mnogo toga. Ove godine sam odlučila da presečem sa mnogim stvarima. Bila sam dostupna mnogo ljudima, davala sam svima šanse. To sve ostavljam iza sebe. Nema više to kao karma će da vrati. Shvatila sam da ljudi to sve zloupotrebljavaju - iskreno je rekla voditeljka RED TV.

Autor: Pink.rs