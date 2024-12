Otvorila dušu o gorućim dešavanjima!

Voditelj Darko Tanasijević večeras je prvu u "Šiša baru" ugostio trudnu Milicu Veličković. Oni su razgovarali o njenom ulasku u najgledaniji rijaliti u regionu, odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i sukobima sa Sofijom Janićijević.

- Kakvih sedam dana, kako bi opsiala? - pitao je Darko.

- Lepših sedam dana, nego prethodna tri meseca. Lepše se ovde osećam nego kod kuće, 100 puta mi je lakše. Možda ne izgledam tako, ali lakše mi je i ne kajem se što sam došla. Možda mi je žao što nisam došla ranije. Danas sam mnogo raspoloženija, tako mi ide od pregleda do pregleda. Beba ima dva i po kilograma, sve ide kako treba i doktorka poretpostavlja da ću da probijem termin. Od sledeće nedelje sam zvanično deveti mesec i biće sve kako treba ako se porodim - rekla je Milica.

- Terza je prišao da te probudim, isterala si ga iz sobe - dodao je Darko.

- Sve što radi nije iskreno, to je foliranje i manipulisanje. Nemam nikakav osećaj prema njemu osim mržnje, zato sam i dopka jer kad smo imali poziv bila sam sigurna da je tako. Ja sam u šoku koliko je on lagan kao da se ništa nije desilo. Vidim da on nema svest o težini situacije koju je napravio. Postao je svestan kad je prošao tetovitis, a dobio švajsarskavitis - pričala je ona.

- Da li ne želiš da pregaziš odluku zarad naroda da ne bi ispalo da nisi dosledna ili stvarno ne osećaš da ga upišeš kao oca deteta? - pitao je Darko.

- Najviše bih volela da mogu da mu oprostim, da ga upišem kao oca deteta i da beba nosi njegovo prezime. Neiskren je i ne želim ga u našoj blizini. Ja sam ga molila samo da me ne tući i da ne prolazimo kroz taj stres. Ali okej, kad mu se dodeli toliko će da viđa dete. Ja znam šta će da bude kad izađem. Ne moraju oni da se pomire, ali ne želim da on razgovara sa osobom koja se podsmevala mojoj bebi. Ja znam da se svi pitaju što diram Sofiju, ali ona je mene podbadala mesecima, a ja nisam mogla da uzvratim. Uživo mi je još gadnija. Kako sam se ja osećala kad znam da mi je žena uništila život iz sprdnje - rekla je ona.

- Šta misliš sad o njenim emocijama? - pitao je voditelj.

- Da ne postoje. Moguće je jedino da su se vezali i navikli se u ovom prostoru, tako mi deluju i jedno i drugo. Ja da sam na mestu Sofije ili Terze došla bih i rekla: "Ne interesuješ me, baš me briga šta sam pričala za tebe. Rekla sam da nemam empatiju". Oni i dalje nastavljaju da se ograđuju zbog pranja njihovih gluposti. Oni su se odvojili kad smo došli do Mede, Tetova i šipke - rekla je Milica.

- Juče je rekao da ga Sofija nije lagala da bi ostao sa njom i da bi postojala mogućnost da i napolju budu zajedo - dodao je Darko.

- Verujem da je njemu sad trip što je ona njegala lagala i da je on predmet sprdnje. Kad su već radili šta su radili, šta sad? Ne bi mi bilo teže da su zajedno, danas ga nisam videla ceo dan. Šta mogu da vidim što do sad nisam videla? Videla sam s*ks, prozivanje mene... Bilo bi mi lakše. Ja ga puštam da mi priđe sa bih videla do kad će on da se blamira. Mi treba da popričamo, ali gledam da pričamo na sastancima da ne bi mogao da izvrne moje reči - govorila je Veličkovićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić