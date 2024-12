Jovana Pejića Peju pogodila je situacija koja je zadesila njegove cimere u "Eliti", trudnu Milicu Veličković i Borislava Terzića Terzu koji ju je prevario u rijalitiju, zbog čega je buduća mama rešila da mu uskrati roditeljsko pravo. Ukazao im je na to da bi interes deteta trebalo da stave ispred sopstvenih interesa, a potom je otvorio dušu i kroz suze obelodanio detalje iz svog života, budući da je dete razvedenih roditelja, folk pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje.

U intervjuu s Darkom Tanasijevićem priznao je da mu je majka Zlata u jednom periodu, tokom njegovog najranijeg detinjstva, branila da se čuje s ocem Pejom.

- Imao sam dve godine kad su se razveli. Nisu nikako mogli da se slože, u početku razvoda bilo je dosta svađa. Sigurno sam bio u tom momentu sredstvo za teranje inata, sada je sve to drugacije. Smatram da dete treba da ima i očevu pažnju i od majke. Kada sam imao pet godina majka mi je branila u nekom momentu da se čujem sa ocem. Jednu situaciju ću da pamtim, tata me je zvao a ja nisam smeo da mu se javim. Svi smo se tada loše osećali. Voleo bih da Terza i Milica reše sve probleme - priznao je Peja, a mi smo kontaktirali njegovog oca, koji nije ni znao šta tišti njegovog sina.

Priznao je da nije imao idiličan odnos sa suprugom Zlatom Petrović u prvo vreme nakon razvoda.

- Čuo sam šta je Jovan rekao. Prvenstveno bih želeo "Eliti" da se zahvalim jer po prvi put čujem neke stvari koje nisam znao kao roditelj. Sasvim je normalno da ljudi koji se raziđu, raziđu se jer ne mogu više zajedno, jer su prestali da se vole. Sasvim je u redu da ne mogu odmah posle razvoda da sede i piju kafu, nije mi to normalno. Ja ne znam za to da sam ja zvao i da je Jovanu bilo zabranjeno da se javi ili šta već, da se mi čujemo... Ostavljao sam poruke preko telefonske sekretarice, zvao, kad se javi, javi se, kada se ne javi, sačekam. Posle toga je bila žena koja ga je čuvala, zvala me je ona, pa on kaže:"Tata, zvao si nas, bili smo u parku"... Čini mi se da je Peja u razgovoru sa Darkom olakšao dušu, da je otvorio svoje srce i rekao šta ga boli - počeo je priču Zoran Pejić.

- Zlata i ja se, kao i svi roditelji, trudimo da budemo savršeni, ali i u savršenstvu, izgleda, ima grešaka. On je veliki emotivac, to sam primetio, a ja to nisam znao, da je toliko emotivan, osećajan, pažljiv. Drago mi je što se Eni izvinio, drago mi je što zastupa i čuva žene, što pokazuje da je kulturan, vaspitan, što je takav kakav jeste. Ponosim se njime. Možda postoje još neke stvari koje ni Zlata ni ja ne znamo, a saznaćemo do kraja "Elite". Još jednom, kapa dole za "Elitu", mislim da bi svaki roditelj trebalo da ovako spozna svoje dete, jer nikad ne možeš da ga spoznaš kad je pored tebe, to sam rekao još na početku... Mi smo ga čuvali pod staklenim zvonom, imao je kućnu pomoćnicu, ženu koja ga je čuvala, ali eto, vidiš... Očito da smo i mi pravili neke greške, ali drago mi je da je ovako emotivan i osećajan, da voli svoje drugare i poštuje žene - objasnio je Pejić.

- Mislim da svako dete koje je od rastavljenih roditelja ima tu neku tugu koju nosi sa sobom. Sigurno da je to unutar njihovih duša, da to samo oni znaju. Preporuka svima - čuvajte vaše porodice, na kraju deca ispaštaju - zaključio je on za naš portal.

Autor: Darko Tanasijević