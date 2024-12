Sve si ružniji i ružniji: Milica isprozivala Terzu, pa ga slasno počastila porcijom šlaga! (VIDEO)

Uživala je u tome!

Voditelj Darko Tanasijević pridružio se učesnicima u Beloj kući, te im saopštio da je vreme za šlagiranje. Takmičari će govoriti o osobama za koje smatraju da su najveći šljam i odroni, te će se šetati sa porcijom šlaga i u jednom momentu njime namazati svoju odabranu osobu.

Milica Veličković prva je na redu.

- Baš se razmišljam kome bih ovo zalepila. Navikli su na te poslove, animacije, ali previše sam kadra dala toj osobi. To je osoba koja je uništila život mom detetu i meni, najveži monstrum i NN. Pričao je o mojim grupnjacima, trojkama i afterima i još je dao da neko drugi to priča za mene. Razmišljam se između dosta njih. Mnogi su veličali ovu kosmičku ljubav, a možda to bude neko i ko se takmičio sa mnom. Imamo masnokosog i masnokosu, sve si ružniji i ružniji. Za donora semene tečnosti ovo je najmanje što mogu da uradim - rekla je Milica.

Zalepila je šlag u lice Borislava Terzića Terze.

- Lagano - rekao je on.

Autor: Iva Stanković