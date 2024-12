Ekskluzivno: Stefani verila Matoru! Tomićeva pokazala prsten, pa progovorila o njihovom odnosu: U ovim trenucima je podrška koja mi treba

Bivša učesnica "Elite 7", Jovana Tomić Matora, u prethodnoj sezoni "Elite" razvela se od pobednice te sezone, Anite Stanojlović, a nedugo nakon izlaska iz rijalitija uplovila je u ljubavnu vezu!

Jovana Tomić Matora, bivša učesnica "Elite 7", jako je loše podnela kompletnu priču o razvodu od pobednice "Elite 7", Anite Stanojlović, s obzirom na to da se Anita dopisivala sa drugom devojkom, Mateom Car, na dan venčanja, što smo imali prilike da pratimo mesecima na malim ekranima. No, nedugo nakon izlaska, Matora je uplovila u emotivnu vezi sa Stefani Grujić, takođe bivšom učesnicom "Elite 7".

Sada je, gostujući u jutarnjem programu RED televizije "Ne gledam ti ja to" govorila o njihovoj romansi, otkrivši da ju je Stefani verila.

- Htela sam da im ispunim tu želju, zaslužili su vala...Kad je videla neki papir koji imam sa onom bivšom drugaricom, kad se nije šlogirala, nije mogla da veruje. Šta da joj kažem? Kaže mama: "Da sam znala, uzela bih ti tri placa"...Ja nisam taj lik, i pre kada smo išli u "Narod pita", nemam ja taj problem da mi postave pitanje. Vidim da vređaju mnoge, da se bune, ja nemam taj problem. Pravo da ti kažem, tih ljubavi se ne sećam starih, uživam u ovoj ljubavi sada - istakla je Matora na samom početku, te je otkrila da joj je odnos sa Stefani skladniji nego prethodni odnosi:

- I ja se malo plašim, ali s obzirom na to da je Stefani jako mlada, nekako najskladniji odnos do sada. Nema ništa urađeno i to, ali je generalno je prirodna po svemu, privržena je porodici i bori se za svoju porodicu. U ovim trenucima sada je podrška koja mi treba...Živimo zajedno. Nisam htela, ne zbog drugih, htela sam da sačuvam to za sebe. Ne krijem ja među prijateljima, ali smo na početku malo tu vezu sakrili...Po svemu se razlikuje od prethodnih veza, ali totalno drugačije gledam na ceo ovaj odnos, ne mogu niti želim da je poredim s bilo kim. Ništa nismo radile na silu, sve se desilo spontano. To sve kada je prošlo, došla je u pravi čas, bila je uz mene tu. Dolaze mi sutra njena mama, sestrice i brat, svi smo se spojili, držimo se! Htele smo da sakrijemo, da spustimo tu prašinu, mnoge stvari smo sačuvale za nas, lepe stvari - rekla je Matora, a onda je otkrila da nije ona verila Stefani, već Stefani nju:

- Nisam je verila! (smeh). Nikom nisam to rekla, vama bih sad rekla jer ne osećam da smo u emisiji. Verila je ona mene. Naravno da je dobila i posle prsten. Bilo je jako dirljivo, ona nije romantik, operisana je od toga, ja jesam. Došla sam kući, nešto sam kasnila, baš mi je bio stresan dan. Ona me je sačekala, sve je tako lepo napravila, neke lampice je kupila, neke balone. Stefani jako lepo crta, svašta mi je nešto lepo napisala. Prsten mi se baš svideo - rekla je Matora.

