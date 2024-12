Kačavenda zgazila Terzu kao bubašvabu: Udarila na njegovu muškost jer nije stao iza Sofije, pa se ovim rečima obratila trudnoj Milici! (VIDEO)

Urniše ga!

Milena Kačavenda bila je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorila o najaktuelnijim temama u Beloj kući. On se na samom startu osvrnula na odnos Anđele i Gastoza, a potom je dala svoj sud i o ljubavnom trouglu Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i Milice Veličković.

- Milena, Anđela i Gastoz se pomiriše, a šta je to što vidiš kao glavni problem? - upitao je Darko.

- Gastoz je dobrica i njemu je bilo žao Keti, ali definitivno je Keti zaljbuljena u njega. Nije ni Keti problem nego što je on društven i voli da se druži, a ona ne. Ona je sto posto upućena na njega i želi da to bude tako u kontri. Mislim da im je to najveći problem - rekla je Milena.

- Držala si njenu stranu u svađi - rekao je Darko.

- Jesam, zato što je on dovede do ludila kad joj se smeje u lice. On sve okreće na šalu, potpuno su dva različita sveta. Kad vidi da šizi, treba da se skloni - rekao je Gastoz.

- Rekla si da kada ti je bio rođendan si tek tad shvatila da ti Keti nije prijatelj, dok ona priča po pušioni da vi nikakve prijateljice nikad niste bili - rekao je Darko.

- Pa to je ona postavila tako očigledno. Videle smo se pre rijaitija i ona me upozorila da joj piše Marinković i ja sam mu rekla da beži od njega. Ona je htela da provodi vreme sa Marinkovićem, ali ja sam se sklonila. Nije da nismo provodile vreme, ona to sad izbegava da kaže. Što kaže Đedović one kad ne mogu da smuvaju frajera, one se sete dece. Ne mislim da je glupa i naivna jer je meni govorila da nikad u životu nije gledala rijaliti, a ovde sad kao gledala klipove - rekla je Milena.

- Fascinantan mi je tvoj odnos sa Terzom i kako je moguće da si ti poslala njega, a ne Sofiju? - upitao je Darko.

- Jesam se razočarala, jeste šalabajzer i ja to znam. On je meni prirastao srcu i mogu da tolerišem mnogo, dok ne puknem. Očekivala sam malo muškosti u celoj ovoj situaciji, njemu nije mogao da promeni odluku Sveti Petar, a ne ja. Ovakav muškarac Milici ne treba obzirom da je pokazao kakav jeste. Očekivala sam da će se fokusirati na rešavanje svog problema, a ne na rešetanje učesnika. Bilo mi je žao Sofije, mi znamo da svako ima pravo da priča, delom verujem Milici. Draga mi je Sofija donekle - rekla je Milena.

- Nije ti bilo žao Milice kada se pričalo o njenim afterima? - upitao je Darko.

- Drugačije je, Miličini afteri su bili afteri. Za Sofiju je te stvari izrekla Milica i imam jednu zadršku o svemu što je ona iznela obzirom da je Sofija švalerka njenog dečka. Sofija je neke blage naravi, prema ukućanima je draga. To što ja nisam plakala za svojom decom, ne znači da mi ne fale. Takva je i Sofija. Milica ima razloga da veruje da je tako, ali ja nikada nisam imala protiv nje. Njen life style mi je bio užasan, ali nisam podržala Sofiju jer sam u sukobu sa Milicom - rekla je Milena.

- Rekla si sinoć da si bila suzdržana dok je Milica bila tu, zbog čega je to? - upitao je Darko.

- Pa ćutala sam, ćutala sam kad mi je pominjala decu, onda kao komentariše matora baba češe mindžu, mislim ne znam. Išla je na direktne provokacije, posebno za decu, ali nisam se upecala. Nisam htela da budem direktnija od onoga što hoću jer smatram da ona to nije zaslužila u ovom momentu. Jesam je iritirala jer se nisam povukla. Kada je ona ušla, očekivala sam da Terza pokaže muškost i stane iza Sofije. Nama je je*ao majku svima, a nije iskoristio vreme da popriča sa Milicom - rekla je Milena.

