Zbog prepiski sa njim postaje bitnija u rijalitiju: Oglasio se Osman Karić nakon tvrdnji Teodore Delić da ju je Stefan muvao, ovo je istina

Osman Karić je neko ko je je britkog jezika i ko godinama unazad pomno prati najgledaniji rijaliti svih prostora ''Elitu'', te tako i često komentariše najaktuelnija dešavanja.

Nedeljama unazad spekuliše se o odnosu Stefana Karića i Teodore Delić zbog poruka koje je Teodora ostavila svojim prijateljima napolju kako bi pustili u medije i dokazali da se Stefan njoj javljao, a za koje Bebica zna kako on tvrdi.

Upravo iz tog razloga, kontaktirali smo Osmana Karića koji je za Pink.rs otkrio o čemu je reč, pa je iskoristio prilliku da potkači Nenada Macanovića Bebicu za kojeg smatra da je javnosti poznat samo kao ''Dečko Miljane Kulić''.

Jedino što ja mogu reći iz svog ugla jeste da je Teodora jednim udarcem htela da ubije dve muve. Kada je videla da Stefan ulazi, verovatno se posavetovala sa nekim, pa je, kao dobra i iskrena devojčica koja nema tajni pred svojim dečkom, rekla da ima prepiske sa Stefanom. Naravno, tu se oprala, a u Bebičinim očima dobila još veće poverenje. Da je Bebica uključio mozak, koji obično nema kada su ljubavni odnosi u pitanju, zapitao bi se zašto mu to nije rekla pre godinu dana, a ne tek sada, kada je saznala da Stefan ulazi u Elitu. Naravno, dok ima ćurana, biće i podvarka,ćuran u ovoj situaciji predstavlja Bebicu, poznatog samo zato što je bio Miljanin dečko - poručio je Osman, pa dodao:

Druga situacija je da, time što ima te prepiske sa Stefanom, postaje bitnija u rijalitiju, jer se zna da Stefan bira devojke i da su sve bile lepotice. Međutim, Teodora ne shvata da to što joj je Stefan pisao, ne znači da bi bio sa njom, ili bi možda bio, ali samo od sumraka do svitanja - otkrio je on.

Autor: N.Panić