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Važno pismo Velikog šefa: Kreće ozbiljan zadatak, 10 takmičara na teškim mukama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Od sutra kreće haos za njih!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, želimo da vas obavestimo da od sutra radi fabrika! Radnici fabrike  biće učesnici koje ste danas sami odabrali: SONI, MATEJA, SANDRA, LUKA, MUNJEZ, PEJA, BEBICA, UROŠ STANIĆ, ANA SPASOJEVIĆ I TEODORA. Pre svega je neophodno  da jos večeras očistite, sredite I ispraznite radionicu kako biste sutra nesmetano mogli da počnete sa radom u fabrici. Evo još vaznih informacija vezanih za radnike u fabrici: 

- RADNICI ĆE USTAJATI U 8.30H KAKO BI SE SPREMILI ZA POSAO.

- RADNICI MORAJU DORUČKOVATI PRE ODLASKA NA POSAO I MORAJU PRIPREMITI LANČ PAKETE KOJE ĆE PONETI NA POSAO.

- U 9H ĆE SE FABRIČKA SIRENA OGLASITI I OZNAČITI POČETAK RADNOG VREMENA

- U 14H ĆE FABRIČKA SIRENA OZNAČITI KRAJ RADNOG VREMENA I TRENUTAK KADA SE RADNICI MOGU VRATITI U KUĆU

- RADNICI U FABRICI ĆE IMATI JEDNU PAUZU TOKOM RADNOG VREMENA, A SIRENA ĆE RADNIKE OBAVESTITI KADA JE VREME ZA TO.

- RADNIKE FABRIKE CE NA STOLU U FABRICI SAČEKATI PISMO SA UPUTSTVIMA ŠTA TOG DANA TREBA DA URADE I KOLIKO, KAKO BI ISPUNILI DNEVNICU I ZARADILI NOVAC.

- RADNICI NE SMEJU NAPUŠTATI SVOJE RADNO MESTO OSIM U TOKU PAUZE, NITI SMEJU U TOKU RADNOG VREMENA ULAZITI U KUĆU.

- RADNIKE FABRIKE ĆE TAMO SAČEKATI UNIFORME KOJE ĆE MORATI DA NOSE TOKOM CELOG RADNOG VREMENA.

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Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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