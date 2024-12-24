Važno pismo Velikog šefa: Kreće ozbiljan zadatak, 10 takmičara na teškim mukama! (VIDEO)

Od sutra kreće haos za njih!
Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće.
- Draga Elito, želimo da vas obavestimo da od sutra radi fabrika! Radnici fabrike biće učesnici koje ste danas sami odabrali: SONI, MATEJA, SANDRA, LUKA, MUNJEZ, PEJA, BEBICA, UROŠ STANIĆ, ANA SPASOJEVIĆ I TEODORA. Pre svega je neophodno da jos večeras očistite, sredite I ispraznite radionicu kako biste sutra nesmetano mogli da počnete sa radom u fabrici. Evo još vaznih informacija vezanih za radnike u fabrici:
- RADNICI ĆE USTAJATI U 8.30H KAKO BI SE SPREMILI ZA POSAO.
- RADNICI MORAJU DORUČKOVATI PRE ODLASKA NA POSAO I MORAJU PRIPREMITI LANČ PAKETE KOJE ĆE PONETI NA POSAO.
- U 9H ĆE SE FABRIČKA SIRENA OGLASITI I OZNAČITI POČETAK RADNOG VREMENA
- U 14H ĆE FABRIČKA SIRENA OZNAČITI KRAJ RADNOG VREMENA I TRENUTAK KADA SE RADNICI MOGU VRATITI U KUĆU
- RADNICI U FABRICI ĆE IMATI JEDNU PAUZU TOKOM RADNOG VREMENA, A SIRENA ĆE RADNIKE OBAVESTITI KADA JE VREME ZA TO.
- RADNIKE FABRIKE CE NA STOLU U FABRICI SAČEKATI PISMO SA UPUTSTVIMA ŠTA TOG DANA TREBA DA URADE I KOLIKO, KAKO BI ISPUNILI DNEVNICU I ZARADILI NOVAC.
- RADNICI NE SMEJU NAPUŠTATI SVOJE RADNO MESTO OSIM U TOKU PAUZE, NITI SMEJU U TOKU RADNOG VREMENA ULAZITI U KUĆU.
- RADNIKE FABRIKE ĆE TAMO SAČEKATI UNIFORME KOJE ĆE MORATI DA NOSE TOKOM CELOG RADNOG VREMENA.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić