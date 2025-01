Jedna stvar sve zanima.

Bivša učesnica "Elite 7", Milica Veličković se porađa danas. Naime, kako saznajemo Milica se nalazi u porođajnoj sali i svaki čas se očekuje da na svet donese devojčicu.

LJUBAVNA PRIČA MILICE I TERZE!

Milica je privukla veliku pažnju javnosti, što zbog svog britkog jezika kojim je sekla poput sablje i komentarisala, a što zbog otkrića da će postati majka, tj. da je trudna sa svojim, tada bivšim dečkom Borom Terzićem. Njih dvoje, te sezone, popravili su svoj turbulentni odnos, te su ruku pod ruku napustili rijaliti, spremni da nastave zajednički život i da se bore za ono najsvetije svakom čoveku - svoju porodicu!

Bora Terzić rešio je da se oproba i naredne, tj. aktuelne osme sezone "Elite", što je trudna Milica podržala, te su prolili more suza prilikom rastanka u karantinu pred ulazak, u koji ga je dopratila. Tokom leta, dosta se pričalo i pisalo, što o njihovom odnosu, što o odnosu njih kao jedinki sa porodicama jedni drugih. No, kao takav, Terza je rešio da u rijaliti uđe, kako je i sam tada medijima i portalu Pink.rs govorio, da zaradi za Milicu, bebu, njega i njihov zajednički život.

Stvar se otima kontroli kada Terza, na prvoj žurki u "Eliti 8", povlači potez za koji tada nije znao da će ga koštati očinstva, u papirološkom smislu. Naime, misleći da ga kamere ne snimaju, Sofiji Janićijević šalje srce, a da stvar bude još gora, Teodora Delić, Miličina tada drugarica to izgovara naglas, od kada kreće maksimalni fokus na Sofijin i Terzin odnos. Kako je vreme odmicalo, njih dvoje su bili sve bliži, a trudna Milica rešila je da ne čeka ništa, već ga je odmah kako se ovo dogodilo, ostavila, ističući u gostovanju na RED televiziji da ga je na ponašanje ovakvog, ali i sličnog tipa, upozorila neposredno pred ulazak.

No, međutim, Terza ne znajući da javnost već uveliko bruji o ovom skandalu koji, napominjemo, se NIKADA NIJE DOGODIO U JAVNOSTI - Prevara trudnice na televiziji, rešava da preduzme prvi korak, te je tako poljubio Sofiju na jednoj od žurki. Od tog momenta, život trudnoj Milici se okreće naopačke i počinje prava agonija. Trudna Milica, tada u petom mesecu trudnoće, prikovana za mali ekran, posmatra svog verenika kako ima i intimni odnos sa Sofijom, ali i kako za crnim stolom iznosti prljav veš iz njihovog odnosa - od podrške porodice, pa sve do toga da je načuo kako se Milica pre njega i njhovog odnosa, podvrgla abortusu, što je trudnu Milicu totalno izrevoltiralo i što je demantovala.

Kako Sofija i on nisu prestajali da pričaju o trudnoj Milici, ona rešava da smogne snage, naravno uz odobrenje lekara koji joj vodi trudnoću, da uđe u "Elitu 8" i suoči se sa ljubavnicom i preljubnikom. Nacija nije trepnula u momentu kada je Milica kročila u "Elitu", kada je otkrila cimerima da neće, prilikom porođaja koji je uskoro, Terzu upisati kao oca male Barbare, već da će stajati "NN". Njihove svađe, drame i suočavanja, milioni gledalaca pratili su netremice desetak dana, kada je Milica napustila rijaliti.U međuvremenu, došlo je do kraha veze između Sofije i Terze, a on je odlučio da sada, nakon tri meseca, ne bude ni sa kim, pa čak ni sa Sofijom zbog koje je ostavio trudnu verenicu, kako bi izgladio odnose sa Milicom i imao mogućnost da bude otac deteta, tj. da se o njemu stara i brine, kao i da učestvuje u odgoju istog.

Da život piše romane, govori vam i ova priča, a kakav će epilog na kraju ova drama dobiti, niko ne zna, a ono što sve zanima je to koje ime i prezime će Milica danas dati svojoj ćerki kada se porodi.

Autor: N.B., N.Ž.