Haos!

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” Marko Stefanović, ispričao je potresne detalje iz svog detinjstva. Naime, Marko je otkrio da ga je njegov otac u detinjstvu lišavao mnogih stvari koje su mu bile potrebne, ali i da nije dobijao podršku od porodice, dok je njegov mlađi brat, kako tvrdi, uživao u svim privilegijama.

Nakon što je Marko izneo ove teške reči, oglasio se i njegov mlađi brat, koji je za portal Pink.rs izneo sasvim drugačiju verziju događanja. On tvrdi da su porodični odnosi, bili mnogo drugačiji i mirniji, nego što Marko prikazuje.

Markov brat je istakao da je vidno uznemiren zbog brojnih Markovih tvrdnji, te je negirao gotovo svaku reč njegovog brata.

- Sve do jedne reči je slagao. Kupuje opstanak na nagovor ove Sanje. Pokvario je odnos sa roditeljima zbog nje. Nakon izlazka iz ''Zadruge 6'', mesec dana je živeo sa nama, a onda se preselio u Mitrovicu. Kada se posvađao sa Sanjom pre pola godine u njenom salonu, posvađao se sa njenom majkom, koja je rekla za njega da je kopile, a on ju je gađao ključevima. On se vratio da živi sa nama, a tako je bilo do pre samog ulaska u Elitu. Sanjin i Markov odnos je turbulentan i lažan. Nije onakav kakvim ga predstavljaju. Ako ja nastavim da pričam, svi će videti ko su i šta su Sanja i Marko. Sanja ga je odvojila od nas i odvojila ga - istakao je Markov brat.

Autor: S.Z.