Zaratili zbog nje kao nikada: Ivan optužio Milovana da je primoravao Aleksandru da se snimaju tokom vrelih akcija, on udario na njegovo očinstvo (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Milovana Minića i Aleksandre Nikolić.

Usledila je nominacija Jovana Pejića Peje:

- ALeksandra i ja smo uvek imali neki normalan, odnos, ali eto prevarila si Milovana a nisi mislila o detetu koje on čuva. Meni delijue da ti ne veruješ u pravu ljubav, namazana si, ne samtradm da si loš čovekom, ali si u životu imala loše izborem, pa si išla u Tetovo da radiš. Moraš da povedeš računa. Što se tiče Milovana, on mi je jako čudan, ali nikada nismo imali konflikt, mada smatram da je sve loše što radiš sada, ali ta snimanja i klipove koje imaš to nije u redu - rekao je Peja.

- Meni deluje da je ona bila primorana na to, čovek je seksualni manijak koji je pored svoje žene snimao ljubavnicu - govorio je Ivan.

- Ma ko si ti to da kažeš, svojoj deci nisi kupio čokoladu - vikao je Milovan.

- On mene nije primoravao na snimanje, ali zamerila sam mu što me snimao često, a jednom je snimio da ja nisam znala, ali mi je pokazao to - rekla je Aleksandra.

- Jesam je snimio, ali u tom zanosu ona nije primetila očigledno - dodao je Milovan.

- Milovan više voli Aleksandru nego ona njega, on je došao da pokaže svoju stranu priče, a pokazao je nešto drugo. Ja svakako ostaviljam Aleksandru,.

Autor: N.B.