U periodu od 2012. do 2024. godine Srbija se drastično promenila na bolje, a za to najveće zasluge pripadaju predsedniku Aleksandru Vučiću.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na svom X profilu novih 100 od 1.000 najznačajnijih uspeha, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je na vlasti od 2012. godine, a kog će pamtiti i unuci mladih koji danas protestuju.

- Posle danas objavljenih novih 100 video prikaza, najvećih i najznačajnijih uspeha Aleksandra Vučica i njegovog tima sto sad predstavlja već 500 od 1000 najvećih uspeha Aleksandra Vučiċa u prethodnih 12 godina, prinuđen sam da pre sledećih 500 Vučićevih najznačajnijih rezultata, napravim pauzu od par dana jer su ovi video prikazi o ogronim uspesima Aleksandra Vučića, napravili opštu nestašicu Bensedina,Bromazepana, Leksilijuma i drugih lekova i preparata za smirenje, i tako napravili problem u redovnom i uobičajnom snabdevanju apotekarskog sistema Srbije, jer opozicioni prvaci i njihove pristalice,zaprvo bolje reći bivša vlast, kupuju, sada vec ne birajući, ogromne količine svih preparata i lekova za smirenje i to bez recepta i tako prave zalihe bez konsultacija sa lekarima ili farmaceutima, sto nije u skladu sa zakonom a tako mogu i dodatno narušiti sopstveno mentalno zdravlje - napisao je Mitrović i dodao:

Posle danas objavljenih novih 100 video prikaza, najvećih i najznačajnijih uspeha Aleksandra Vučica i njegovog tima sto sad predstavlja već 500 od 1000 najvećih uspeha Aleksandra Vučiċa u prethodnih 12 godina, prinudjen sam da pre sledećih 500 Vučićevih najznačajnijih rezultata,… pic.twitter.com/GZzwjNysE7 — Željko Mitrović (@zeljkomitrovic) 12. јануар 2025.

- Ja bih rekao da moraju malo da se priberu i dođu sebi, da odu na neku planinu i nadišu se punim plućima kiseonika, i bar tri puta dnevno otpevaju “Zumba zumba bakalar”, jer pomaze pri svakom politickom nokdaunu, ako im je Zumba zumba bakalar previse komlikovana pesma ,mogu da probaju i sa brzalicama u trajanju od 3 minute“ Ture bure valja, Ture bure gura, brže Ture bure valja, no što Ture bure gura”, ili brzalicom “Jadan sam ti kukavac, ujede me skakavac na zlo mesto za palac”! Razumljivo je da se svakako nije lako sresti se sa istinom i sa razilčtim i ogromnim uspesima Aleksandra Vučića u prethodnih 12 godina i uporediti ih sa njihovim rezultatimo iz njihovih 12 godina . Naime, ceo period od 2000 godine , koji zovemo “nova politička epoha” u trajanju od 24 godine možemo podeliti na dva poluvremena od po 12 godina, prvo poluvreme je bilo pod vladavinom danasnje opozicije i razlicitih demokratskih stranaka, od 2000. do 2012. a drugo poluvreme od takođe 12 godina, od 2012, je predvodio Aleksandar Vucic i SNS. Ova dva tačno ekvivalentna perioda iz kojih se najbolje vidi ko je sta uradio za Republiku Srbiju i njene građane u jednakom vremenskom periodu! Sportskim ali i svakim drugim rečnikom, podrazumeva se da pobednik ide dalje - naveo je Mitrović i dodao:

VAŽNO UPOZORENJE! Ne preporučuje se opozicionim prvacima i njihovim pristalicama sa slabijim srcem ili drugim kardiovaskularnim ili neurološkim problemima, da gledaju ove impresivne rezultate, zbog rizika od značajnije havarije srčanog ili nervnog sistema, ali ako se ipak odluče da odgledaju i da se sretnu sa istinom iz ovog video prikaza, preporučujemo da se pre gledanja posavetuju sa lekarom ili farmaceutom - završio je Mitrović.

Podsetimo, Mitrović je u danima za nama podelio nekoliko video snimaka koje su podsetnik na 1000 džinovskih uspeha Aleksandra Vučića zbog čega će svakako ostati upamćen kao najznačajniji srpski lider svih vremena!

Autor: Dalibor Stankov