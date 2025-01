Nerealno!

Marko Đedovć I Stefan Karić su razgovarli o Jovanu Pejiću Peji i njegovom odnosu sa roditeljima.

Njih dvojica su nakon toga progovorili o Zlati Petrović i Peji:

- Peja me je zagrlio maločas, nije njemu lako, priznao mi je sve. On mi je rekao da je uvek bio između Zlate i Peje, oni su vodili rat preko njega, on je bežao od kuće u kladinoce, jer mu nisu dali da nosi kući stvari koje su mu davali - rekao je Marko.

Autor: N.B.