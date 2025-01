Urnisala Munjeza!

U stidio emisije Pitam za druga večeras je stigla Žana Omnia. Bivša zadrugarka komentarisala je najaktuelnije teme iz Bele kuće, a neizbežna teme bila je trudnoća Stefani Pavlović. Žana je otkrila kako gleda na Munjezovo očinstvo, ali i kako gleda na odnos Stefani i Jovane Tomić Matore.

- Gde si u Eliti, kad ćeš? Svi te očekuju -pitao je voditelj.

- Mi nismo ti koji se pitamo u kom ćemo momentu biti ućesnici. Nikad ne reci nikad, a kada ući to je znak pitanja koji ne određujemo mi -rekla je Žana.

- Koga bi najviše razbucala, ko bi ti bik prvi na tapeti? Je l' i dalje Ivan Marinković? -glasilo je pitanje.

- On mi je onako neinspirativan, ali volela bih da vidim Kačavendu, Đedovića... Sa zadovoljstvom bih komentarisala mnoge teme koje se dešavaju jer je to poenta rijalitija -rekla je Žana.

- Da krenemo od Stefani, Matore i Munjeza, da li si očekivala da će tako nešto da se dogodi? -pitao je voditelj.

- Ne mogu da se setim, ali znam da sam bila gost, ja sam jednom prilikom dala izjavu da je Stefani kod kuće i da čeka Munjino dete, Matora se javila da me demantuje i da mi kaže da ne pričam u javnosti takve gluposti. Ja sam imala tu informaciju od neke meni bliske osobe -otkrila je Žana.

- Kako si saznala? -pitao je voditelj.

- Nije niko iz bolnice, u pitanju je učesnik rijalitija koji je bio sa nama učesnik, nije to tema koju bih negativno komentarisala. Ukoliko je beba time bila zaštićena, da to sve prođe kako treba, možda su hetele da je sklone od medija. Ja uvek sebi postavim pitanje, s obzirom da smo videli koliko Matora ume da se veže za decu, ko će iz te priče biti povređen ako se Matora i sada veže za Konstantina. Ja sam sigurna da će Matora to dete gledati kao da je njeno. Matora će se sigurno vezati, ona je slavila, ona to doživljava kao nešto njeno. Mislim da će Matora izaći povređena, Stefani je mlada, a Munja će hteti da traži svoja prava. Ja njega ne podržavam, on je genetski otpadak ljudsko roda. Bio je neodgovoran i kada je pravio to dete, svi smo znali da je postojala mogućnost da je trudna i da će izaći iz rijalitija trudna -rekla je Žana.

- Kako je moguće da se sve to sakrilo? -pitao je voditelj.

- Apsolutno je znao na koji način je završavao se*sulani odnos, s obzirom da je neodgovoran bio tamo, nijedno žensko ne zaslužuje muljavog Munjeza kao partnera, ja zanjega nema nijednu pozitivnu reč -dodala je Žana.

Autor: M. Vićović