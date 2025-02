Šok nad šokovima!

Raško Mladenović, nedavno izbačeni učesnik "Elite 8", gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, osvrnuo sa na učešće Danijela Dujkovića Munjeza, pa je nastavio da plete po ostalim učesnicima.

- Munja hara Ligu šampiona...Ma ne zna ni on dečko šta radi. Ganja te ribe koje tamo važe za veću klasu, pa mu to slabo ide, pa onda ganja klinkice - rekao je Raško, pa se osvrnuo na situaciju između Milovana Minića, Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića:

- Milovan...Sama ta premisao da dođeš i da se žališ na ljubavnicu, to mi je ono...Ma on je budala, zapostavio je porodicu zbog nje. Najveći cilj mu je da postane popularan i da se sve to naplati, kakva žena?! Koje pravo ti polažeš na ljubavnicu?! Ako ćemo tako, onda je varao on nju kada je išao kod žene svako veče. Ma pacijenti - rekao je Raško.

Raško se potom osvrnuo na Aleks, za koju, takođe, nije imao reči hvale.

- Sada je trka između Ene i nje ko je veća dr*ljica. Ona je devojka polupana, glupa je kao noć, a Ivan je potvrdio tu ulogu šmekera bajnog. On sve radi zbog Jelene. Ja znam tamo šta se dešavalo, ja nešto iskomentarišem, ona kaže: "Bravo Raško", a onda posle emisije kao: "Šta si beše rekao?" - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić