Ne štede reči!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, gosti Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija jesu Filip Reljić, suprug Maše Reljić rođene sestre Mateje Matijevića i sveže izbačeni Raško Mladenović.

Ovim povodom, njih dvojica su se osvrnuli na odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, koji trenutno nisu u vezi.

- Bila je priča koja zaista najviše obećava i onaj klip ljubavni što su im napravili, bilo mi je nešto najlepše što sam video u "Eliti". Međutim, videlo se da Gastoz nije zadovoljan i da nešto ne štima, da nije ona ta osoba koju je on mislio da je za njega, ne može on da svari taj njen karakter, navike i ponašanje...Kako da nije teška! Ona je neurotična, opsesivno-kompulzivna, nezadovoljna, nesrećna - rekao je Raško.

- Je l' se smeje ona nekada - pitao je Filip.

- Ponekad. I tad kad se smeje to je nešto izveštačeno - rekao je Raško.

- Gledali smo Maša i ja kada je bila ta svađa oko čokoladi, ona je rekla: "Šta sada ja da ne jedem pred drugima, šta mene treba da briga što će da pate da me gledaju", ja sam stao i rekao: "Gde je empatija tu?". Ja to ne mogu da shvatim, jer sam ja bio jedan od tih koji su to gledali tako - rekao je Filip.

- Nije kontekst u davanju, nego kao: "Šta mene boli d*pe da sednem pored tebe i jedem to, a ti patiš za tim" - rekao je Filip.

- Možda je to jedan od problema što oni nisu konzumirali njihovu vezu, čvrsto stoji iza svog stava...Sofija mi ide više uz Galeta, nego Anđela. Očigledno je da je Anđela ljubomorna što on brani Sofiju, imao je te skokove za stolom da je brani instiktivno - rekao je Raško.



U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić