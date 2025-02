UDARILA IM NA VEZU! Anđela tvrdi da je Sanja radila Marku iza leđa: Lajkovala je storije mom prijatelju a svi znamo šta to znači (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević je podigao Sanja Grujić koje je komentarisla Anđelu.

- Ja smatram da neke stvari moraju da se reše. Momam da kažem da me to ne zanima, jer su se moje stvari desile u Švajcarskoj,. a ne kao ona. Ja nemam potrebe nikome da se dokazujem jer ja znam celu istinu. Sofija je i sama istakla ovde, kada je rekla da postoji mogućnost da me je ponešala sa nekim. JA od starta govorim da je ne poznajem. - rekla je Sanja.

- Meni je to zaparalo za uši, što se vi ne sećate onoga šta je ona pričala - rekoa je Darko.

- Ja nemam problem sa Sofijom, iako neke stvari ne podržavam, meni prija druženje sa njom - rekla je Sanja.

Sanja je nakon toga otkrila kako gleda na Anđelu:

- Mene ona ne zanima, ja užival sa mojim dečkom. Jmali su svi kombinacije ali se ljudi menjaju. Za mene je Anđela dvorska luda, i njeno ponašanje mi je užasno. Ja odnos Anđele i Gastoza ne bih komentarisala. Oni nisu u stanju da iznesu mišljenje o njima. Oni su za mene rezervni igrači, a ja sam trener. Anđela proziva veoma loše i perfidno, ona je u jednoj sezoni mirisala gasove,a oproblem je neke druge stvari. Mi smo ogledalo svojih partnera, pa vi videte kakav je ko - rekla je Sanja.

- Ja imam dokaze, a ti me tuži. Marko ja imam dokaze šta ti je radila iza leđa. Ova devojka ovde (Sanja) je lajkovala storije jednom dečku kojeg ja poznajem, sa njim sam ja jako dobra. on je meni pokazao sve. Sanja je njemu lajkovala storije, ja to nikada ne bih rekla jer je ona bezobrazna, taj momak je sve meni pokazao. Ja Sanju i Mrka nhe bi pokomentarisalo, ali moram da kažem jer je Sanja bezobrazna - rekla je Anđlea.

Autor: N.B.