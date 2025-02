Brzinska osveta: Marko optužio Gastoza da pati za bivšom devojkom, on ga munjevitom brzinom demantovao! (VIDEO)

Šok u programu!

Marko Stefanović pobesneo je na Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić i odlučio da optuži Gastoza da i dalje pati za bivšom devojkom.

- Kako komentarišeš to što je meni Gastoz rekao da nije završio sa bivšom devojkom i da sve više misli o njoj? - rekao je Marko.

- Ovo si do j*ja posolio, ovo nikad nisam rekao - rekao je Gastoz.

- Gastoze, ajde objasni mi - rekao je Darko Tanasijević.

- Da li je ovo Sanjino maslo da muškarac postane mali mrav? Ja o toj devojci ne mislim, sa njom sam završio. Ona zna sve što treba da zna i tu se moja priča završava. Ovo je baš blam, verujem da je ovo Sanjin uticaj. Vidim da ste se spremali za ovo, baš si me razočarao. Ja sam očekivao da kažeš kako jeste - pričao je Gastoz.

- Meni je jasno tvoja namera danas, pa sam ti samo uzvratio - dodao je Marko.

- Obratio nam se i rekao da si zamenila vaša jastuke. Ja sam rekla da je to dobar razlog da se pomirite. Ti si rekao da si istrošio svo gorivo, a onda si prešao na temu kako si imao vezu pre odlaska na Tajland. Rekao si da si imao devojku koju ste hteo da oženiš i da ste živeli zajedno. Živeo je sa svojim bratom i sa psom, ostavio ju je dan pred ulazak - govorila je Grujićeva.

- Ponovo demant - rekao je Gastoz.

- Nije joj rekao ni zašto i samo je ušao ovde. Rekao je otkako je prekinuo sa tobom da razmišlja da li je to bilo ispravno. Ja Anđelu možda peckam, ali sam uvek bio na Anđelinoj strani kad Gastoz priča o njoj - pričala je Sanja.

- Moraš da budeš malo preciznija. Tek ćemo da vidimo da li probleme imaš, kad budeš demantovala ovo što je Anđela rekla za sliku - poručio je Gastoz.

- Tri meseca veze je mesec dana muvanja, mesec dana pripreme i mesec dana raspada - dodala je Sanja Grujić.

- Što se ovoga tiče bilo mi je bitno da čujem Sanju jer smo mi pričali o mnogim stvarima, postoje stvari koje su istina i postoje stvari koje ja znam drugačije jer mi je on rekao. Ja ne verujem više nikome, dok nešto ne vidim ne verujem ni u šta. Ako vidim da je istina da je rekao za emocije, ja bih rekla da verujem u to. Znam ono što je meni pričao i ja ću da se držim toga. Nikad ne bih dozvolila sebi da kažem da tvrdim nešto i da kažem da me tuži, a za to ne postoje dokazi - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić