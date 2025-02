PROVALILA GA: Kačavenda dala svoj sud o vezi Rajačića i Jelene, ubeđena da on više ne može da sakrije svoje emocije (VIDEO)

Primetila sve!

Darko Tanasijević je nakon toga podigao Uroša Rajačića koji je otkrio kako napreduje ljubavni odnos njega i Jelene Ilić:

- Ja jesam kriv za to što njoj dajem za pravo da mislim na to. Ona je svensa da ja imam emocije prema njoj i zna ona koliko je ja volim. MI smo jutros imali razgovor, rekao sam joj sve manje više, najviše razmišljam o tome, koliko ona meni nedostaje i koliko želim da budem sa njom. - rekao je Rajačić pa je dodao:

- Mi smo imali svađu a ja sam inatdžija i neću da priznam nikada ništa - rekao je Rajačić,

- Ja sam od starta znala da je Uroš takav, mene nervira što on misli za sebe da je manji muškarac nego što jeste kada imamo sukobe. Mi imamo različite faze a evo u zadnjih par dana, mi kada se posvađamo a nismo u dobrim odnosima, ja da iskoristim priliku da mu svašta kažem, ali ja to ne radim. Ja za njega nisam rekla da je on loš, jednostanvo mi moramo da rešimo to sami - rekla je Jelena.

- Šta da kažem, ja sam njega ispljuvala za sve pare, ima on seljačke fore, pogotovo kada nisu zajedno, a Jelena jeste iskrena, vidim i ja kod njega to, ali ga vozi taj rijaliti momenta. Doći će on na svoje, ali bih ga ja očerupala.

Autor: N.B.