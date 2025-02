Isponižavao je kao nikad do sad!

Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu kako bi sa njim razgovarao o njihovom raskidu.

- Mislim da je poverenje najveći problem i da to nikad ne može da bude dobro. Mislim da nismo jedno za drugo i da je to to. Mene je sramota što je ovo hiljaditi put, ali sam sad najsigurnija. Ne osećam volju, ni želju za pomirenja, a ni razgovor. Smatram da je ovo zatvoren prostor, vidimo se i ograničeni smo i onda smatram da dolazi samo zbog toga do pomirenja. Mislim da neće biti toga jer nemam volju, ni želju - rekla je Teodora.

- Njemu smetaju određeni mumci, tebi devojke. Ko to sve Bebici smeta? - pitao je Joca.

- Problem je moja prošlost i koliko njih je bilo u prošlosti, svaki put je nešto drugačije. Neću da stavljam pik ni na koga, bilo je dosta osoba i dosta muškaraca, kao kad je tripovao da sam se sa Matejom mazika nogom. On meni da je zamerio grljenje sa Terzom ja to nikad ne bih radila. Ja sam saznala tek pre neki dan jkad je ustao za stolom i osudio me kao ostatak ekipe. Sad znam, ali me boli u predelu prepuna za to - govorila je Delićeva.

- Bebice, šta ti kažeš na sve ovo? - pitao je Joca novinar.

- Ove budalaštine što priča sad je nešto najgore što priča. Ovo traje otkako smo se pomirili, Marko zna ja sam mu pričao. Sad ću ja da napravim kao što je Gastoz od nje napravio ludu devojku od nje. Dva momka koja su je j*bala letos opravdala se da se ništa nije desilo, ja sam kriv, a ona se sa njima druži kao da se ništa nije desilo - pričao je Bebica.

- Je l' tvrdiš da su me j*bali? - pitala je Teodora.

- Zabole me k*rac, to su oni rekli - odbrusio je Macanović.

- Munjez je rekao da ti on bolje misli nego Nenad - dodao je Joca.

- Sad ću da budem ozbiljan, ne radi se o prelascima. Ona meni drobi mozak otkako smo ušli ovde. Četiri meseca mi 24 sata ovde na klupi drobi - rekao je Bebica.

- Teodora, ti si prokomentarisala da je Munjez sve hteo da svali na Bebicu i da je on hteo da tako zvuči? Munjez nikad nije potvrdio da je bio sa njom, ali je ostavio prostor. Bebice, po tvojoj priči ispada da je bila sa obojicom - pitao je Joca.

- Ja sam to rekao danas jer je ona rekla da sam ja d*kao k*rac na Aleksdandru. Zabole me k*rac - poručio je Bebica.

- Ti bi se sad pomirila - poručio je Bebica.

- Ma ko bi se pomirio sa tobom majmunčino debela - rekla je Teodora.

- Nemoj sad da te ponižavam opet - dodao je on.

- Je l' ti mene voliš? - pitala je Delićeva.

- Ne - odgovorio je on, a onda mu je Joca rekao deo izjave Teodorine majke:

- Što se tiče tog ološa matorog ako je podržava onda su iste. Boli me k*rac za njenu majku - besneo je Macanović.

- Što si se iznervirao? Ja sam plakala jer si me povredio. Apsolutno izgubljena volja za pomirenje, želim mu sve najbolje - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić