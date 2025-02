Novo oglašavanje Milice Kemez: Nakon šuškanja da se ona i Bora RAZVODE, ovom numerom se obratila Santani?! Usijale se mreže! (FOTO)

O razvodu Milice Kemez i Bore Santane, nakon samo devet meseci braka, bruji ceo region, a sada se ponovo oglasila Milica na mrežama!

Bivši učesnici rijalitija "Zadruga", Milica Kemez i Bora Santana, svoju ljubav započeli su pred milionima gledalaca, upravo u rijalitiju. Naime, iako su naletali na brojne osude i nepoverenje miliona gledalaca, njih dvoje su dokazali da je ipak ljubav pobedila, te su tako, pre samo devet meseci stali na ludi kamen.

Njihovo gala venčanje koje je, kako su i sami otkrili, koštalo preko 40.000 evra sa preko 400 zvanica, punilo je novinske stupce nedeljama, a juče je kao bomba odjeknula vest da su Bora i Milica rešili da na svoj brak stave tačku. Kemezova se oglasila za naš portal i otkrila da kao i svaki brak, tako je i njihov, naleteo na bračnu krizu.

- Trenutno je takva situacija, svi imaju bračne krize, pa ih tako imamo i i mi... Videćemo da li ćemo prevazići ovaj put - poručila je Milica za Pink.rs.

Takođe, prema pisanju medija, Milica je u jednom intervjuu otkrila da je u Borinom telefonu pronašla nekakve poruke sa Enom Čolić, aktuelnom učesnicom "Elite", te su krenula nagađanja na mrežama da, iako je istakla da je to iza njih i da ne pridaje tome značaju, ovo zapravo jedan od razloga što je došlo do kraha.

- Mislim da je... Enu ne bih komentarisala, prevazišla sam ja te momente gde sa nešto komentarišem takve persone. Ona je za mene rijaliti učesnik i to je to, sad ja nju nešto da komentarišem pa da se posle zakači... Ona je o meni govorila dosta loših stvari, to sam pročitala kada sam uzela Borin telefon... Ju... - rekla je Milica u jednom intervjuu za medije.

Bora Santana nije se oglašavao po pitanju razvoda, te se nije javljao na naše pozive kako bi čuli njegovu stranu priče, a Kemezova je ponovo pokrenula lavinu rekacija okačivši svoju fotografiju na koju je prikačila pesmu Lepe Brene "Dobra sam ti bila", a koja nosi veoma snažnu poruku.

TEKST PESME "DOBRA SAM TI BILA" Ma dobra sam ti bila, kô najbolji drug, kada zaplene ti krila, da vratim ti dug. Dobra da zaurlam: ''Ma diži se, bre'' kad sruši sе sve, a dobra sam ti bila, kô rođeni brat, ti nisi smeo nogom, ja da položim vrat.

Autor: Nikola Žugić