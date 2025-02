Dao svoj sud!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuručić obnovili su svoj emotivni odnos, a portal Pink.rs kontaktirao je njegovog prijatelja Pejiga, koji je prokomentarisao novonastalu situaciju.

Gastozov prijatelj otkrio je da je pomirenje očekivao, ali da je sumnjičav po pitanju opstanka ove emotivne veze.

- Očekivao sam da će doći do pomirenja. Negde sam u to bio suguran. Mislim da neće opstati, jer su dva sveta različita. Ona je lepa i zgodna devojka, veoma je elokventna, dopada mi se kako govori, ali živi po nekim svojim pravilima. Veoma je precizna i disciplinovana, a Nenad to nije. Probali su da opstanu, ali je on ušao u crveno, upravo zbog toga. Njega veoma pogađa to što učesnici govore da je s njom zbog neke priče, a svi su veoma svesni da on ima toliku armiju, da može pantomimičar da bude i to bi bilo dovoljno. On je takakav kakav je. Znam najbolje kakav je on, veoma je energičan. Ume da pretera u nekom svom ponašanju, ali se nikada nije folirao. Njemu ne treba da izaziva probleme, kako bi bio u fokusu. On je zbog veze s njom ulazio u brojne sukobe, jer su je ljudi poput Stanića i Marinkovića vređaju. Ptice na grani znaju kakvi su to ljudi. Što se mene lično tiče, drago mi je jer su ponovo zajedno, šta će dalje biti, to ćemo videti. Smatram da njih dvoje nemaju neki veći problem u odnosu, već da je ta razlika u karakteria ključni okudač za rasprave. Ne znam da li je moguća promena i korigovanje ličnosti. On voli zezanje i šalu, ona je dosta mirnija, želi ozvbiljnost i mir.

Gastozov prijatelj je prokometarisao postupak Stanislava Krofaka, koji je Anđeli poslao ruže.

- Ne znam da li je Stanislav želeo da dođe do Anđele jer mu se dopada, da li je zbog Maje Marinković jer njiih dve nisu dobre, ili da bude ponovo u centru dešavanja. Postoje samo te tri opcije. Iskreno, on je time napravio uslugu Anđeli i Gastozu, jer su se njih dvoje još više nakon toga vezali, odnosno pokazali su da emocije postoje - zaključio je Gastozov prijatelj.

Autor: S.Z.