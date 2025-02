Uči od mlađih: Lepi Mića preuzeo taktiku Anđele Đuričić, učesnici zapenili kao nikad! (VIDEO)

Postalo je neizdržljivo!

U ''Eliti'' je glasanje za osobu koja je najviše opsednuta sobom, a naredni je reč dobio Ivan Marinković koji je za svakog učesnika posebno nabrojao opsednutosti, a potom je prešao i na Anketu:

- Broj jedan je Slađa Lazić ubedljivo, broj dva je moja draga drugarica Aneli. Ona pokazuje dup*nce, kada vidi da je to dobro onda izlaže jako dobra. Ja bih vama oduzeo štikle sa velikom petom i onda vama pada samopouzdanje. To za Branku ne važi jer je vrhunska pičk*tina. Ajde da biramo izbor za Miss bez štikle. Pričate da ste opsednuti psima, a ne znate da očistite go*na za njima. Vi ste opsednuti kadrom, vaš pas je vama modni detalj. Ja sam svaki dan u Zoo vrtu, a nikada vas nisam video tamo. Vaša priča ne pije vodu. Opsednuta svojim izgledom i žena koja misli da je najlepša na svetu je moja drugarica Mima Šarac. Što se tiče opsednutosti izgledom, to je Ena. Ona je opsednuta kvalitetnim stvarima i dobrim parfemima - rekao je Mića, pa dodao:

- Ovo gubi svaki smisao prosto - rekao je Munjez.

- Ja ću ispoštovati Dujkovića jer je nervozan i nabrojaću moje tri osobe, a to su Đole, broj dva je Ena Čolić, a broj jedan je gospodin Ivan - rekao je Mića.

