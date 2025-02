Sad je sve jasno: Anitina advokatica progovorila o pravima Munjeza, evo da li će moći da dobije DNK analizu sa Stefaninim sinom! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelji Joca Novinar i Stefan Kandić Kendi u studiju su ugostili Jelenu, koja je advokatica Anite Stanojlović i Uroša Stanića, ali i bivšu učesnicu ''Elite 7'', Dj Tamaris.

Na samom startu emisije, advokatica Jelena je otkrila kako funkcioniše zakon za NN očeve i otkrila da li Danijel Dujković Munjez ima pravo da tuži Stefani Grujić i putem DNK analize otkrije da li je on otac Konstantina.

- Pravo je deteta da zna ko su mu roditelji. Meni je sad jako ružno da se partneri međusobono uslovljavaju. Očinstvo se utvruđuje priznanjem ili pravosnažnom sudskom odlukom. Ja ne znam ko je gde čuo za NN - rekla je Jelena.

- Kada je stiglo pismo Velikog šefa, glasilo je: ''Terza nije jedini NN tata, još jedan muškarac u Eliti je postao NN tata. Munjo čestitamo''. Kako onda može da bude i njegovo ime i NN tata? - upitao je Joca.

- Kada sam se ja porodila, moj suprug se potpiše kao otac deteta. Ovo što majke oduzimaju pravo, odnosno misle da tim pretnjama mogu oduzeti. Ovde priznanje izostaje, obzirom da ga Stefani nije obavestila o trudnoći. To znači da on kad izađe, on će pokrenuti parnični postupak za utvrđivanje očinstva. U toku tog sudskog postupka će se izvesti dokaz, DNK veštačenjem i ukoliko se utvrdi da on jeste otac, on će pravosnažnom sudskom odlukom biti priznat. To što one kažu nećeš nikada biti priznat, to se ne tiče ni tate ni mame, to je pravo deteta - rekla je Jelena.

- Ako DNK test pokaže da je Munjez otac Stefaninog deteta, on ima apsolutno pravo da se vodi kao otac? - upitao je Joca.

- Tako je i dobija sva prava kao otac tog deteta. Dete ima pravo sa svojih osamnaest godina da traži da izvrši uvid u matičnu knjigu rođenih ukoliko stoji da je otac nepoznat. To je pravo deteta, kao što je pravo deteta da održava lične odnose i sa roditeljem kojim ne živi - otkrila je Jelena.

- Kada dođe do suda, da li je dovoljno da mama kaže priznajem da on jeste otac, da li je onda potreban DNK test? - upitao je Kendi.

- Dovoljno je samo da majka kaže, onda ne mora da se radi DNK test - rekla je Jelena.

