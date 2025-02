To je bila samo fizička privlačnost: Dj Tamaris oplela po Sofiji zbog ulaska u vezu sa Terzom, tvrdi da je samo jurila svoju karijeru (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelji Joca Novinar i Stefan Kandić Kendi u studiju su ugostili Jelenu, koja je advokatica Anite Stanojlović i Uroša Stanića, ali i bivšu učesnicu ''Elite 7'', Dj Tamaris koja je progovorila o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Kad smo kod tog trougla, mislim da perspektive nema između Sofije i Terze. Možda ja grešim, ali to je budalaština. Možda je tu neka samo hemija, velika je razlika između emocija i hemije. To je bila fizička privlačnost i ta neka hemija, to je meni okej, ali u drugim okolnostima. Sofija je osoba koja gleda svoju karijeru, bilo bi lažno kada bih rekla da podržavam što ona treba da uđe u odnos sa muškarcem koji treba da postane otac. Dovoljna je stvar u svojoj glavi da shvatiš da ne trebaš da ulaziš u taj odnos - rekla je Tamaris.

