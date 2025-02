Opet Anđeli bacila crva sumnje: Sofija nahvalila Gastoza, prznala da ne veruje u njegovu ljubav sa Đuričićevom (VIDEO)

Opa!

Nakon što je Aneli Ahmić nominovala, reč je dobila Sofija Janićijević.

- Ja sam ispoštovala svog druga i njegovu želju - rekla je Sofija koja je obukla majicu sa dekolteom jer je to bila Gastozova želja pa je nastavila.

- Krenuću od Anđele, nas dve smo bile okej, međutim to se promenilo od kako su krenule neke priče. Moram da kažem da ja ništa ne osećam prema Gastozu niti osećam da on gleda mene tako. Ja njemu nisam zamerila to, ali ti treba jer je on tvoj dečko. Što se tiče vašeg odnosa, vi ste različiti, misim da nemata budućnost, ti si proračunata, on nije, on ne poštuje ono što ona želi. - govorila je Sofija pa se osvrnula na Gastoza:

- Ti si sjajan, dobar momak, vredam, zaninimljiv. Znamo dosta ljudi i veoma se cenimo i poštujemo. Ostaviću Nenada, a šaljem Anđelu - rekla je Sofija.

- Iskrena si i zato te gotivim, i hvala ti na divnim rečima - dodao je Gastoz.

- Ona je rekla kako i sokoro cela kuća. Njegove prijateljice su najveći problem nama. Naša komunikacija je svedena na minimum, ali volim što je iskrena - dodala je Anđela.

- Devojka nema mrlju, svi joj se hvataju za prošlost pa i toj devojci- rekla je Sofija.

Autor: N.B.