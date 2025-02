DOKLE ĆEŠ GUTATI NJEGOVO PONAŠANJE: Uroš opleo po Gastozu, ubeđen da je folirant, a Anđeli dao savet zlata vredan (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Usledila je nominacija Uroša Stanića on je ustao i započeo svoje izlaganje:

- Gastoz je imao sjajan početak, a onda se pokazao svoje lice, on je folirant, veza njega i Anđele se svela na karbonara, alkohol i vređanje. Gastoz pokušava da mi promeni misli, ali mu ne ode. On je po ulasku bio sjajan, posvećen simpatiji, pokušavao je da je osvoji, nije ga zanimala ničija prošlost, želeo je budućnost sa njom, a ona je dokazao da je folirant. Sa druge strane Anđela je divna devojka koja je pokazala pravu sebe, damu, a on je nju pokušavao da ponizi, on je komentarrisao druge devojke, a imali su prelep start, a njemu je cilj prvo mesto, niko ga ne zanima, gleda samo svoje du*e. On je pravio priču za dve kocikice čokolade. On ne voli devojke kao što je Anđela, pravi anđeo, a on voli ku*ke poput Sofije kojoj šalje cigarete. - rekao je Uroš pa se osvrnuo na Anđelu:

- Ona je devojka sa stavom, sa karakterom, divna devojka, jeste imala problem u šestici, ali sada je pokazala ko je ona i kakva je ona, asda se promeni, dokle ćeš gutati njegovo ponašanje, dečko juri kadara. Ona je čovek, prijatelj, zna da pokaže emocije, a ove sozone je pokazala najbolju verziju sebe

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.