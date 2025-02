NASTAVILI SUKOB: Terza osuo rafal po Gastozu, on ga jednom rečenicom vratio na fabrička (VIDEO)

Au!

Bora Terzić Terza je naredni nominovao i odmah krenuo da rešeta :

- Ovde se sve uvija u foliju za Gastoza i Anđelu. Majmune jedan kako te nije sramota. Po mom mišljenu su i on i ona smećari, doduše ona provocira samo za stolom,a on ide za ljudima. Ljudi njemu sve u foliju uvijaju. Njemu se ona zgadila, pa sada juri da se pomiri sa njom, a da ne pominjem šta on dobacije Sofiji, i na koji način, mene bole ljudi za nju. Šaljem ovu majmunčinu, Anđelu ostavljam - rekao je Terza.

- Gde je Milica - upitao Je GAstoz.

Usledila je nominacija Ene Čolić:

-Meni je ova nominacija prezanimljiva. Anđela sjajna si, divna si, favorit si mojoj sestri, ali meni je favorit Gastoz. Moram da kažem da te veoma cenim Anđela, sve najbolje ti želim - rekla je Ena pa se obratila Gastozu:

- Jako te cenim, i tvoja reč mi baš ima težinu. Ja se sve slažem sa Milenom šta vam je rekla, ti si to što jesi, ja sam se ovde zaljubila sam shvatila sve. Ja se solidarišem sa Anđelom, tako da šaljem tebe - rekla je Ena.

- Anđela i ja smo od početka imale sjajan odnos, komunikacija i sve je bilo dobro. Moram da kažem da si ti pogrešila što si dozvolila da on prekine vaš odnos, kada si mogla ti da uradiš to, jer je bilo svega. Što se tiče Nenada, smatram da si dobar prijatelj, možda si bolji prijatelj, nego dečko. Sačuvaću Anđelu- rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.