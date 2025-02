ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Keti isprovocirala Anđelu, ona otkrila da se POMIRILA s Gastozom, on je ODUVAO i probudio Helgu: Ovo je tvoj blam i sramota! (VIDEO)

Karambol za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Kadri kako bi izneo svoju nominaciju.

- Anđela, ne znam, u tebi vidim dve Anđele. Stvarno sam do pre par dana imala jedno mišljenje o tebi, pre par dana se sve izvrnulo. Ova prva je vaspitana i kulturna, divna devojka, imaš ti neke greške. Tebe ne karakteriše kao dobru ili lošu tvoj emotivni odnos. Nisam imala priliku da te upoznam, nažalost, iako sam pokušavala. Da me nisi negde degradirala kao majku, ja bih nastavila da sedim, reč ti ne bih rekla ružnu, ne bih te izvređala, međutim jesi. Ja se tebi Gastoze izvinjavam zbog izjave za vezu od tri dana, ali te nikada neću uvrediti niti reći ružnu reč...Jesam, rekla sam da smatram da ste različiti kao što je večeras reklo 50 odsto kuće, samo se meni to zamera. Kada sam te uporedila sa Sofijom, to nije bilo na ružan, već na lep način...Ja mislim da sam ja ispoštovala večeras sebe, pa onda tebe i nju, sa si*ama. Ne znam šta bih ti rekla. Šaljem Anđelu, ostavljam Gastoza - rekla je Keti.

- Žao mi je što sam ispao pi*ketina i što sam možda sebi izgubio jednu kvalitetnu osobu - rekao je Gastoz.

- Nije isključeno da nisi - rekao je Keti.

- Evo da vam otvorim oči. Lule, kako se Keti odjednom promenila?! Znaš ti vrlo dobro...Lule zna, Gastoz mu je rekao da smo se jutros pomirili, pa ga je zato izgubila, ponovo pokazuje da ga je izgubila zbog toga što smo se pomirili. Ženi opet nije dobro otkako smo se pomirili - rekla je Anđela.

- Imam još jednu vest koju ti nisi znala, a to je da se mi nismo pomirili. Malo pre sam doneo tu odluku nakon Stefanovog izlaganja - rekao je Gastoz.

- Pokazao si koliki si džentlmen - rekla je Anđela.

- I ti koliko mi veruješ - rekao je Gastoz.

- Ponovo si pokazao da sam krpa...Kome ja da ćutim, ovoj lažnoj ženi?! Da, iskrena sam, pričam sve što mislim, da, potvrdila mi je da ju je ponovo izgubio kako smo se pomirili. Mene je ponizio da bi nju zaštitio, znaju gledaoci da smo se pomirili, a ti si me ponovo ponizio - rekla je Đuričićeva.

- Ne intresuje me od kada je rekla za Sofiju da je provokacija - rekao je Gastoz.

- Ja ne mogu da pričam ono što on želi da čuje. On mene vređa i ostavlja me pred svima zbog drugarice. Ko te šiša, budi šmeker prema svima, samo ne prema svojoj izabranici - rekla je Anđela.

- Ona živi iluzije, ja neću da budem deo toga - zaurlao je Gastoz.

- Ovo je tvoja sramota - rekla je Anđela.

- Jutros smo nas dvoje progovorili dve rečenice. Naš odnos prijateljski nije isti kada smo počeli ponovo da se družimo...Meni je negde dalo za pravo da posumnjam da ti sumnjaš u moju lojalnost, opet - rekla je Keti.

- Sada ćeš da okreneš na mene to što ne mogu da ti kažem kako da kažeš i da ljudima zapušiš usta ovde - rekao je Gastoz.

- Tebe boli istina, ne možeš da prihvatiš...Ako je provocirala Milicu dok je bila ovde, što ne bi mene?! Ovo je tvoj blam i sramota još jedna - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić