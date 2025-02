Ona je zlo zla: Zlata Petrović šokirana ponašanjem Ene Čolić! Iskrenije nego ikad priznala šta misli o njoj: POČINJEM DA SUMJAM DA... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Zlata Petrović je u emisiji ''Rijaliti rešetanje'' otkrila kako gleda na odnos svog sina Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, koji od samog starta prate brojne trzavice.

Zlato, kakav je tvoj stav sada o Eni?

- Upoznala sam mnogo ljudi tokom svog života, ali negog sličnog njoj, nisam. Ne javljam se novinarima, jer uporno pokušavam da pronađem nešto dobro u toj ženi. One reči koje je ona izgovorila Peji, ja ne znam ni da izmislim. Ona jeste lepa i harizmatična žena, imam oči da to primetim, ali to ne menja činjenicu da nije ispravna. Međutum, sve može da se kupi, osim dobrote. Ljudi mi prilaze na ulici i hvale Peju, a onda se zgražavaju zbog njegovog odnosa. Ona je po ćoškovima pričala da vodi ljubav po tri, četiri puta sa njim, a onda kada je on to spomenuo, ona je napravila haos. Ja sam lično videla posle žurke šta su radili, odmah sklonila pogled i otišla da zapalim cigaretu. Nema veze, vode ljubav, ali sve su to učesnici videli, a ona prebacuje Peji da je nešto rekao. Ona je zlo! Jurila gaje petnaest dana da se pomire, a onda nastavlja da pravi haos.

Kako ti deluje njen odnos sa Rajačićem?

- Ona je takva, kokenta. Momci u Eliti vide da bi s njom imali probleme, zato niko ništa ne želi da ima sa Enom. Nije moj sin glup, jasno mu je šta radi. Ona time pokazuje sebe, niko je ne tera na to. Njeno ponašanje je strašno, a Peja je prelazio preko svega, jer se zaljubi u nju.

Ena je zamerila Peji jer joj je rekao da njen sin treba da se stidi jer mu majka ima onakve postupke, usled čega je ona napravila karambol. Kako gledaš na to?

- Ona je majka, a on nema decu, ni ženu. Ona je ta koja treba da brine o tome kako se ponaša. Ona je zlo zla. Počinjem da sumjam i da nije sva svoja u glavi. Žena koja priča onakve stvari, nije dobro.

Autor: S.Z.