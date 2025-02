Neka se javi ko god želi da... Zlata Petrović se osvrnula na navode da je njen sin Peja KOCKAR, pa zapretila TUŽBAMA! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Zlata Petrović otkrila je u emisiji ''Rijaliti rešetanje'', kako gleda na odnos Jovana Pejiča Peje i Ene Čolić, koji postaje sve turbulentiji iz nedelje u nedelju.

Kako gledaš na Eninu svađu sa Aneli?

- Ne želim da komentarišem svađu Ene i Aneli, to nije moja stvar. Jedino što mogu da komentarišem je kad nešto ima veze sa mojim sinom. Šokirana sam. Gledam i onog Mateju, fin je dečko, ali nije on jedini koji je imao nešto s njom. Mislim da ih ima u Beloj kući još, ali ne tvrdim, jer ne znam to. Ona pokazuje da ne poštuje Peji, uopšte ga ne poštuje.

U Eliti se pokrenula tema o kockanju. Šta je od svega toga istina?

- Neka se javi ko god želi da mi kaže da je moj sin kockar. Ne duguje nikom i nije imao problem s tim. Ukoliko je otišao par puta u kladionicu, ne znači da je kockar. Iskreno, ja bih samo da kažem da će mnogi biti tuženi. Ne bih nikog da imenujem. Što se tiče Peje i Ene, bolje im je da se totalno sklone jedno od drugog.

Autor: S.Z.