Ujak Ene Čolić, Dejan Đoković, uključio se u emisiju ''Pitam za druga'' putem video poziva, te je voditeljima Stefanu Miloševiću Pandi i Stefanu Kandiću Kendiju otkrio kako gleda na trenutnu sitaciju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

Kako gledaš na dešavanja tokom ovog prerioda u kojima je Ena bila glavni akter?

- Za neke stvari moje su ljudi izgovarali na Enin račun mi je jasno, jer su to rekli učesnici, ali mi nije jasno to što ljudi spolja komentarišu ovu situaciju. Ja sam taj koji priča u ime Enine porodice. Ne želim da najavljujem tužbe, jer se nećemo kao njena pordica time baviti i spuštati na nivo nekih ljudi. Moram da osudum neke Enine reči. Nemam problem s tim da kaže kada joj nešto smeta, ali ne treba da preteruje. Čujem da se i Sita oglasila i rekla da se nikada nisam izvinio u Enino ime za to što je rekla. Evo, sada je javno izvinjavam i Siti, ali i Asminu. Jeste tačno da je ona pogrešila, ali i Anelina porodica je ta koja je objavila sliku njenog maloletnog deteta. Ne mislim da sukob treba da se prenosti i vodi napolju.

Kako komentarišeš izjavu Zlate Petrović, koja je priznala da je promenila mišljenje o Eni?

- Svako govori o sebi. Ja sam se za Novu godinu video sa Zlatom kad su bile posete. Zbog razgovora sa njom sam se bolje poneo prema njemu. On nije zaslužio da s njim onako lepo pričam. Ona je tad imala jedno mišljenje o Eni, sad drugo.

Autor: S.Z.