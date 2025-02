Hoću da mu budem prioritet: Anđela priznala da joj je teško jer je ponovo ponižena, pa otkrila da li će prići Gastozu! (VIDEO)

Ovakvom ishodu pomirenja se nije nadala!

Anđela Đuričić ove noći bila je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koja je u Šiša baru rešila da ogoli dušu do koske i prizna kako se oseća nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ona je istakla da joj je jako teško i da joj nedostaje, ali da mu neće prići.

- Anđela, toliko ste me ti i Gastoz zbunili ovih dana. Definiši mi vaš odnos - rekao je Darko.

- On je rekao: ''Nismo se pomirili'', ja sam to prihvatila i okej - rekla je Anđela.

- Šta je njega toliko iznerviralo sinoć? - upitao je Darko.

- Meni sinoć nije Karić trebao da kaže mišljenje, da bih ja imala svoje mišljenje. Njena prva rečenica je bila: ''Obukla sam se ovako da ispoštujem svog druga''. To je direktan atak na mene, ajde da je prošlo malo više vremena, ali ovo je sada provokacija. Ona na to ima pravo, ko sam ja tu da joj zabranim?! Ako je mogla da provocira Milicu dok je bila trudna, što ne bih sada mene - rekla je Anđela.

- Ona je u petak govorila drugu priču - rekao je Darko.

- Ja stvarno nisam videla da ona provocira sa strane ili nešto radi, ali za stolom to radi. Moguće je da joj to odgovara zbog Terze jer se vidi da njega boli Gastoz. Ja stvarno ne mislim da se oni dopadaju jedno drugom, a Gastoz se sinoć na mene naljutio jer sam iznela svoje mišljenje - rekla je Anđela.

- Kako si se osećala? - upitao je Darko.

- Ne znam ni kako sam se osećala. Bila sam u šoku jer mi čovek nije dao da iskažem mišljenje. Pa meni se u pogledu vide stvari. Ispalo je kao da se na mene istresao. Ne smatram da sam to zaslužila i da je rekao: ''Nismo se pomirili''. Šta god da sam uradila ili rekla, stvarno nisam očekivala takav ishod. Smatram da nisam to zaslužila, ali ako je na meni moralo da se slomi kao i uvek, neka je. Ja neću zadržavati i ćutati o svom mišljenju. Ja nisam mogla da slušam Ketine laži sinoć. Moje mišljenje se o njoj zna od samog starta, dok je ona lagala. Zamisli da on meni zamera mišljenje o Sofijinom postupku, ja neću da mene neko uslovljava na taj način - rekla je Anđela, pa dodala:

- On meni nije rekao to, kad sam ga pitala: ''Šta ti smeta kod mene'', on je odgovorio: ''Kada budeš uradila nešto što mi smeta, ja ću ti skrenti pažnju'' - rekla je Anđela.

- Zašto misliš da je Keti bila nervozna i da li to ima veze sa vama? - upitao je Darko.

- Lule i ona spavaju zajedno, tako da joj je Lule sve preneo. Sačekala sam je na zicer da još jednom dokažem da sam u pravu. Ne može da me gazi on jer pričam istinu i svoje mišljenje, bila sam spremna na kompromis. Znam da sam u nekim raspravama preterala, ali ja da se izvinjavam za mišljenje, to stvarno neću - rekla je Anđela.

- Ti si komentarisala Keti i rekla: ''Znam da ti je Lule preneo da smo se pomirili'', a on ustaje i kaže: ''Nismo se pomirili''. Šta je njega to povredilo? - upitao je Darko.

- On je u tom momentu želeo da joj dokaže da je ona ispred mene i mislim da stvarno tako jeste. Ona ne treba da mu se izvinjava, a ja trebam za svoje mišljenje?! Mene jako boli i naravno da me boli što mu je neko koga poznaje tri meseca ispred mene. To je žena koja o meni ima najgore mišljenje i on meni hoće da kaže da je normalno da mene spusti pet puta, a nju uzdigao. Baš me razočarao, ne smatram da sam to zaslužila. Ja sam donela jedan zaključak, samo ne mogu da verujem da on njoj kaže: ''Volim te'' - rekla je Anđela.

- Lepo ste razgovarali u izolaciji, zašto niste nastavili tim putem? Zbog čega ne možete da iskreno porazgovarate - upitao je Darko.

- Sve smo pokušali, probala sam da budem maksimalno iskrena i priznala neke stvari. Sa druge strane, on je bio malo zatvoreniji od mene i okej ja to poštujem, ali ja sam stvarno mislila da smo doneli neki zaljučak. On je sinoć opet bez razloga stao na njenu stranu, ne znam zašto je dozvolio sebi da pred svima da za pravo da sam ja loša ili bilo šta. Taman smo nekako definisali odnos, ali je on opet dao svima za pravo. Jednu lošu reč mu nisam rekla, samo sam provukla da se ona totalno promenila - rekla je Anđela.

- Mnogi su saglasni u tome da se vi volite, zbog čega vam ne ide? - upitao je Darko.

- Njemu smeta da iznosim svoje mišljenje, rekao je sinoć: ''Napravila si tri greške'', koje greške bre?! Što sam ja rekla mišljenje o Sofiji i za Keti. Ja sam shvatila da njemu smeta što sam ja iznela mišljenje. Neću da budem svom dečku kriva što iznosim svoje mišljenje - rekla je Anđela.

- Koliko on tebi nedostaje? - upitao je Darko.

- Pa mnogo, ali mnogo ću nedostajati sama sebi ako se budem gušila - rekla je Anđela.

- Da li ćeš mu prići? - upitao je Darko.

- Ja njemu neću prići, ako mi priđe, porazgovaraćemo. Ako mu nisam prioritet to je kraj. Ja sam broj jedan, ne mogu drugarice da dobijaju najbolje od njega, a ja najgore - rekla je Anđela.

Autor: N.P.