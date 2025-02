Palo priznanje: Aneli istakla da Gastoz jedini može da je izbaci iz takta, pa nikad žešće oplela po Eni Čolić! (VIDEO)

Neočekivano!

Aneli Ahmić ove noći bila je drugi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koja je u Šiša baru progovorila o svojim brojnim sukobima sa cimerima ''Elite 8'', ali i aktuelnim temama u Beloj kući.

- - Bila si štura na rečima kada si komentarisala Anđelu i Gastoza, zbog čega dolazi do vašeg podbadanja? - upitao je Darko.

- On je mene sinoć uništio. Nisam ni počela da pričam, zbunio me i nisam ni znala šta pričam. Niti sam mogla nju iskomentarisati kako sam htela, niti njega. Nisam sinoć mogla da se smirim i kažem šta mislim - rekla je Aneli.

- Da li to on posebno ume i padaš na njegove komentare? - upitao je Darko.

- Ne prolazi svakom, ima mnogo skakača koji mi se mešaju, ali ne uspeva svako. On mene izbaci iz takta jer sam ja ta koja sam bila u njegovom spotu, on me je zvao, takođe je on meni pisao na Instagramu. Nisam očekivala to od njega. Ja smatram da on u meni vidi ozbiljnu konkurenciju jer da ne vidi da me narod toliko voli, onda me ne bi ometao. Mi smo bili u dobrim odnsoima, nisam ništa izazvala u njemu da bi me tako pljuvao. Non stop me pecka, ponižava me i to mu uspe. Sinoć nisam mogla celu noć da dođem sebi - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš njihovo tajno pomirenje, pa je onda raskinuo s njom? - upitao je Darko.

- Neće on moći da iznese nju do kraja, ona nije to što on traži. Ja bih na njegovom mestu bila iskrena, nikad ne bih bila s nekim na silu. Njihov rat je počeo i tu sad nema kraja. Oni mogu da budu dva tri dana dobro i posle ide raskid. Njegov tip je Sofija, bolje je da bude iskren nego da se zavlači i laže narod. Videli smo njegovu nemoć sinoć - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš Sofijin postupak sinoć? - upitao je Darko.

- Ja sam skontala po njenom spremanju da se ona sprema za njegovu ''Nominaciju''. Ja nju posmatram, gledam je u oči i ona stalno stoji i razmišlja, pa me pogleda i kroz njene oči se vidi sve. Kada je bila prošla nedelja, Anđela je obukla pidžamu i štikle gde sam i ja ono malo zastala, a ja sam bila iza Sofije i Matee. Anđela je išla u svom stilu, hodala, a Sofija je pogledala i krenula da se smeje. Ona ako je dobra sa Anđelom, to neće uraditi - rekla je Aneli.

- Da li Ena boluje od Anelitisa? - upitao je Darko.

- Da, ona je žena bolesna i opsednuta sa mnom. Ja se malopre šminkam, a onda krene mene da imitira kod Peje i Ivana. Ona stalno ponižava Peju i naziva ga pogrdnim imenima. Ona je dosta starija od njega i on je za nju dete. Ona njemu stalno nešto prebacuje. Sve ovo što on radi, to ona iz njega izvlače. Ja nju neću vređati na način na koji ona mene vređa. Ljubomorna je na mene i to konstantno radi - rekla je Aneli.

- Šta je sa tobom i Marinkovićem? - upitao je Darko.

- Konstantno me vređa, priča mi najgore stvari. Aleksandra i Ivan su mi bolesni, ne znam da li je bila ovakva žena u kući kao što je Aleksandra. Ona je očekivala da će doći Uroš koji je varao, ali ne došao je njen ljubavnik - rekla je Aneli.

Autor: N.P.