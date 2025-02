Vidim da je on počeo... Sofija primetila promenu u Gastozovom ponašanju, žestoko razvezala jezik o Aleksandri i otvorila karte o Sanji Grujić! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Sofija Janićijević stigla je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića, kako bi razgovarali o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ti si baš drug za primer, lepo si ispoštovala Gastoza - rekao je Darko.

- Naravno, uvek ću. Ja nemam razlog da provociram Anđelu, pošto sam je pitala da li smatra da je to provokacija i ona je rekla da smatra. Ja da sam obukla rolku rekli bi da sam sakrivala signale. Nisam obukla dekolte jer je on rekao, ja to svake "Nominacije". To je bila neka šala ta moja rečenica. Stvarno ga ne gledam kao muškarca koji mi se dopada, isto mislim da ni on mene ne gleda tako - govorila je Sofija.

- Da li ti je imponovalo što je stao na tvoju stranu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Naravno, jer je to strana pravde. Rekli su da su se pomirili i da su razjasnili za devojke. Ona kao njegova devojka kao želi da se pomiri sa njim treba da kaže: "Ako budem čula još jednom raskidamo". Ako ti nešto smeta prekineš odnos ili rešiš to što ti smeta. Ja da želim da provociram nju ili bilo koju devojku, to bi drugačije izgledalo. Ja nijednog momenta nisam došla gde je Gastoz, nikad ništa mu nisam tražila i dala mu neki signal. Vidim da je i on počeo da izlazi iz pušionice kad sam tu. Nemamo dodirne tačne. Ona je ili previše ljubomorna da ne može da se kontroliše ili želi da imaju neku zvrčkicu da bi se o tome pričalo po tri sata. Postoje ljudomorne osobe, ali zašto da bude kad je lepa kao lutka? On nijednog devojci ne daje prostora da se oseća ljubomorno. Ja mislim da je to lako rešivo - pričala je Janićijevićeva.

- Kakvo mišljenje imaš o Aleksandri Nikolić? - upitao je Darko.

- Ja mislim da ona ima nekih psihičkih problema, ono ne može da radi stabilna osoba. Ja pokušavam da objasnim da nismo isto, ne može jedan grad da nas poveže, posao nam nije bio u istom lokalu. Njen dečko Milovan je rekao da nema sličnosti između nje i mene. Nema šta žena nije radila, ja ni ne poznajem osobu koja ima takvu prošlost. Ona mene želi da pokopa. Kome ja da se pravdam? K*rvetini i budaletini. Čujemo po pušionici šta voli da radi, kakve radnje... Ona nije svesna da je majka. Pričala je da je u kolima p*šila vibrator sat vremena. Meni sad kad neko spomene Tetovo povraća mi se i nije mi dobro - rekla je Sofija.

- Zbog čega ne komentarišeš Sanju Grujića kao što si nekad? - upitao je voditelj.

- Ja sam tvrdila da je poznajem. Mića mi je haos napravio u Odabranima. Zašto bi devojka mene pogledala u oči i rekla da se ne poznajemo? Onda sam rekla da je to okej i da sam možda pogrešila. Ja nju poznajem kao plavu, zaista. Mi smo radile u kafani sa uživo muzikom, bile smo konobarice moja sestra i ja, devojke su se menjale na 15 dana... To je bilo pre sedam godina. Ja ako imam dopisivanje ja ću da kažem da je znam i marš u p*čku materinu. Ja nisam ulazila u poruke, godina mi nije bio aktivan Facebook. Ja i dalje mislim da je poznajem, ali ne mogu da tvrdim. Zašto me gleda u oči i kaže da me ne poznaje? Nismo ništa loše uradile da bi toliko govorila da se ne poznajemo. Ja se za sad držim da sam pogrešila, ali bude kontra pokazaću i daću sve prepiske - dodala je Sofija.

- Marko je rekao da ga je sramota što deli vazduh sa tobom, a otkako Sanja razgovora sa tobom to ne važi - dodao je Darko Tanasijević.

- Mića je to komentarisao i pitao me je šta mi krijemo. Ja da krijem ne bih to ni rekla. Ona mene gleda u oči i kaže da se ne poznajemo. Ja ću još i da ispadnem ludača. Bolje da kažem da ne poznajem. Ako se desi da postoje prepiske i preko drugarice ako imamo dodirne tačke daću sve dokaze kad uzmem telefon - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić