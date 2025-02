Iritira me njena pojava: Ena Čolić nikad iskrenije progovorila o sukobima sa Aneli, pa priznala da li će se boriti za Pejinu ljubav! (VIDEO)

Stavila karte na sto!

Ena Čolić stigla je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića, kako bi razgovarali o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući. Ona je progovorila o svom odnosun sa Jovanom Pejićem Pejom, a potom se osvrnula i na sukob sa Aneli Ahmić.

- Ena, šta se dešava sa tobom i Pejom? - upitao je Darko.

- Ja ovde tebi ispričam jedno, odem odavde i desi se drugo. Ja smatram da nisam u tim godinama da me rade te turbulencije, da li je do prostora ili do toga što smo stalno zajedno, ja ne znam. On je meni postao predmet opsesije, fali mi i svašta se tako menja. Juče nismo pričali, danas spremamo zajedno. Pričali smo malopre, jutros dolazi u frizerski salon da vidi da li sam tamo - rekla je Ena.

- Pale su teške reči između vas, kako prelazite preko svega? - upitao je Darko.

- On meni kaže neke strašne stvari, ali mi posle izađemo na cigaru i pomirimo se. Ja ne bih volela da mi odemo do toliko loše granice bez povratka. Mislim da je on raspoloženiji kad smo mi u dobrim odnosima. Meni preko dana nije teško, teško mi je kad zaspim - rekla je Ena.

- Mnogi te komentarišu da si ti loša, da si ti napravila ovakvog Peju, kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Milovan mi je rekao: ''Ti si Pejin najveći neprijatelj'', to je sve jer ja ne mogu da se obuzdam kada je on u crvenom. Napolju kakvu sliku šaljem, to ne znam. Baš bi mi ispalo teško i žao kada bih kvarila sliku o njemu jer baš pokušavam da ga podignem. On više neće da jede moju hranu, ali hoće da jede ako mi pravimo zajedno. Kaže da mu je preselo svaki put sve - rekla je Ena.

- Da li učesnici imaju za pravo da tebi nešto kažu, a možda su oni gori od tebe? - upitao je Darko.

- Izgleda da su svi pobegli od morala, pa došli ovde i pričaju. Zaboli mene sve u nekom momentu, sve previše emotivno prihvatam, ali onda kada prespavam, onda malo prebolim - rekla je Ena.

- Da li koristiš neku vrstu terapije kojom bi se odlečila od Anelitisa? - upitao je Darko.

- Ja ne vidim u njoj ljudski kvalitet. Ima toliko ljudi koji je napadaju, mislim da ih ona sve provocira. Sada je već dovoljna njena pojava i već me nervira - rekla je Ena.

- Ako ti sve ovo radiš i kažeš da je kuliraš, kako bi izgledalo da je ne kuliraš? - upitao je Darko.

- Van stola je kuliram, zamisli ona kaže: ''Pozdrav za Pejinu mamu'' - rekla je Ena.

- Peja je istakao da je Aneli najzgodnija - rekao je Darko.

- I porekao je - rekla je Ena.

- Kako gledaš na to što učesnici komentarišu da si opsednuta sobom? - upitao je Darko.

- Kažem da jesam. Meni je to lepa osoba i ja kad ne budem sebi lepa mislim da nema potrebe više da živim - rekla je Ena.

- Da li misliš da ti prijatelji okreću leđa i ne slušaju te ili si ti ta koja njima okreće leđa? - upitao je Darko.

- Ja sam neposlušna. Mateja vidi da ja reagujem burno na sve i zato ćuti. Ja njega mnogo volim kao prijatelja i imam poseban odnos s njim - rekla je Ena.

- Kako ti izgledaju Luka, Aneli i Ena? - upitao je Darko.

- Aneli mi nije lik da se druži sa Lukom. Možda ja nisam upoznala njegovo društvo van Familije, ali možda se i budu družili. Meni je on rekao: ''Moja podrška koja me ranije podržavala, sada podržava Aneli i mene''. S jedne strane imao je veliku podršku da bude u odnosu sa Sandrom, a on kalkulisao dok se sa Aneli prepustio odmah - rekla je Ena.

- Kako gledaš na odnos Anđele i Gastoza? - upitao je Darko.

- Nekad mi je Anđela ista Peja, a nekad totalno obrnuto. Meni se ne sviđaju neke Gastozove reakcije - rekla je Ena, ali je Darko prekinuo:

- Kako bi ti reagovala na Anđelinom mestu? - upitao je Darko.

- Ono što je on sinoć izjavio je bio užas, ali ja verujem Keti. Mislim da Anđela tu greši, ali to kad kažem ljudima oni ostanu u šoku. Keti ima lepo mišljenje o Anđeli, meni stalno priča neke lepe stvari o njoj. Imam ja Pejinu najbolju drugaricu o kojoj ne mislim loše, ali samo nek bude što dalje od njega. Smeta mi neko ko mu je blizak, a priča loše protiv mene - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš Sofijinu rečenicu: ''Ja sam se potrudila da ispoštujem Gastoza'' - upitao je Darko.

- Pa nije mi na mestu jer se ona jasno zna da je tu smetnja. U slučaju da Sofija poštuje Anđelu onda treba da se skloni iz priče - rekla je Ena.

- Šokirala te Sofija nekim svojim priznanjima, kao naprimer da voli samo svoje roditelje - rekao je Darko.

- Jeste, ja stvarno ne znam da li takva osoba postoji. Mislim da ne postoji osoba koja može selektivno da voli, mislim da samo krije svoje emocije - rekla je Ena.

