Spreman na sve: Milovan pripremio Aleksandrinog bivšeg muža na žestoke informacije koje će odati o njoj, ovo će je uništiti! (VIDEO)

Više ne ćuti!

Milovan Minić stigao je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića, kako bi porazgovarao o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić, ali je i potom najavio da će se obratiti njenom bivšem mužu sa informacijama koje će nju uništiti.

- Ona priča o nekim greškama, pokazala da je sto puta gora od svih. Jutros kruži priča po kući da je oralno zadovoljavala svog partnera, to radi samohrana majka - rekao je Milovan.

- Je l' si video ti to? - upitao je Darko.

- Nisam, ali ljudi dolaze i pričaju mi - rekao je Milovan.

- Da li je ona napravila sama od sebe da se sprdate sa njom ili su to drugi napravili od nje? - upitao je Darko.

- Naravno da je sama od sebe. Ivan je jutros podigao prekrivač kako bi dokazao svoju (ne)muškost, on se poziva na strast. Tu emocija nema, tu je samo strast po sredi. On ništa tu ne gubi, a ona je slepa pored očiju i ne vidi šta ona radi - rekao je Milovan.

- Pre sedam dana si najavio da ćeš se obratiti Urošu, zbog čega to još uvek nisi uradio? - upitao je Darko.

- Nisam uradio zato što me Ivan prati non stop. Rekao je: ''Ja ću ići s njim kad bude išao kod Džastina''. Ne želim da on bude pored mene i sluša, ništa ja konkretno neću reći jer je jako ružno za televiziju, ali ću dati Urošu do znanja da može da računa na mene i da ću svedočiti na sudu. Molim te da to ne tražiš da ti kažem jer to neću reći na televiziji, već isključivo na sudu - rekao je Milovan.

- Poštujem, ali si rekao da ćeš Urošu nagovestiti - rekao je Darko.

- Nagovestiću mu jer je on u neke stvari sumnjao, biću tu za njega i pomoćiću mu - rekao je Milovan.

- Koliko te pogađa što ona priča o tvojoj porodici? - upitao je Darko.

- Nju boli što je moja porodica sposobna, nju boli što nikada nije imala podršku porodice i zato želi da sruši i moju porodicu, ali može samo da sanja - rekao je Milovan.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu? - upitao je Darko.

- Bio sam naoštren na situaciju, ali sam saznao da su se pomirili. Dobar sam sa Galetom i nisam hteo da dolivam ulje na vatru. Anđela mi je super mimo stola, ali mi je u vezi katastrofa. Ja to ne bih trpeo, ona je meni nepodnošljiva. Mislim da od te veze nema ništa, popravke tu nema - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.